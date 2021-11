Batgirl: JK Simmons ha anticipato il suo ritorno nei panni del Commissario Gordon

JK Simmons ha anticipato il suo ritorno nei panni del Commissario Gordon nel prossimo film di HBO Max su Batgirl.

Una delle scelte di casting più ispirate di Justice League è stata quella di JK Simmons per i panni del Commissario Gordon. Anche se non è riuscito a fare molto nel taglio cinematografico del film, Simmons era pronto a diventare una parte importante del DC Extended Universe. I piani per il suo personaggio sono stati provvisoriamente accantonati quando lo stato del DCEU è entrato nell’inferno di sviluppo a seguoto della scarsa accoglienza ricevuta da Justice League.

In una chiacchierata con Josh Horowitz di Happy Sad Confused Podcast, JK Simmons ha anticipato il suo tanto atteso ritorno nel DCEU nel prossimo film di HBO Max su Batgirl.

“Ero completamente sbalordito quando sono tornati da me di recente con la richiesta di essere di nuovo il Commissario Gordon, con un ruolo più significativo. Non vedo l’ora. Penso che mi metterò al seguito di Leslie Grace e dei registi nei prossimi due giorni, e farò delle piccole prove preliminari. Inizieranno molto presto e io salterò a bordo a gennaio a Glasgow, che è un posto meraviglioso per girare il film perché è molto gotico. Sono entusiasta di essere l’ex ed il futuro Jim Gordon. Ho avuto una lunga discussione con i ragazzi su come vogliamo ritrarlo. È una versione davvero interessante.”

È interessante notare che il film di Batgirl sarà girato a Glasgow, dove sia The Flash che The Batman hanno filmato le rispettive scene a Gotham City, nonostante non siano collegati se non attraverso il multiverso (al momento).

Fonte

