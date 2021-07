Batgirl: JK Simmons sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di James Gordon

JK Simmons sta tornando nel Bat-Universo. L’attore premio Oscar pare sia in trattative per riprendere il ruolo del classico personaggio dai fumetti di Batman, il commissario James Gordon in Batgirl, di HBO Max.

Nel breakout di giorni fa, Leslie Grace è stata rivelata come protagonista del ruolo principale. I registi di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, stanno dirigendo il tutto su una sceneggiatura di Christina Hodson, il pilastro dietro Birds of Prey e il prossimo The Flash. Kristin Burr è alla produzione.

I dettagli della trama sono tenuti sotto chiave, ma il progetto sta venendo sviluppato per essere rilasciato nel 2022 sul servizio di streaming di WarnerMedia, HBO Max.

Gordon è stato interpretato da una sfilza di attori nel corso degli anni, tra cui Lyle Talbot nella serie del 1949 Batman e Robin, Neil Hamilton nella serie TV Batman negli anni ’60, Pat Hingle nella serie di film di Batman di Tim Burton e Joel Schumacher e Gary Oldman nei film de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...