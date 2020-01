Batgirl: Karen Gillan vorrebbe interpretare la super-eroina

Non ci sono state molte fughe d’informazioni circa il film di Batgirl che WB ha sviluppato per un po’, ma stando ai rumor Oracle parrebbe essere destinata ad apparire in Titans nel prossimo futuro.

Ma il film che doveva essere diretto e scritto da Joss Whedon, che poi ha visto il regista di Avengers farsi da parte per mancanza di una storia da raccontare, è completamente uscito dai radar ormai da un po’ di tempo, e i fan che vogliono vedere Barbara Gordon sul grande schermo sono ancora in attesa.

A quanto pare, fra i fan c’è anche Karen Gillan, che quando ha parlato con Omelete in Brasile per promuovere il sequel di Jumanji, ha risposto quando le è stato chiesto quale altro personaggio dei cinecomics le piacerebbe interpretare.

“Batgirl sarebbe piuttosto forte“, ha risposto semplicemente. Poi le è stato chiesto se le piacerebbe dirigere un film a fumetti e, naturalmente, Barbara è tornata nelle discussioni: “Batgirl sarebbe molto bello. I miei film preferiti di quell’universo sono dark, e il mio preferito è Il Cavaliere Oscuro. Mi piace molto come è stato diretto e mi piacerebbe lavorare così“.

Se finissero per girare il film di Batgirl di cui non abbiamo sentito parlare da molto tempo, Karen Gillan sarebbe davvero un’ottima scelta per il personaggio, anche se saperte che sosteniamo il fanta-casting di Lindsey Morgan da quando lei stessa si è proposta.

