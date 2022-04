Batgirl: l’attrice Leslie Grace rivela che già si è parlato di un sequel

Son da poco finite le riprese per Batgirl, film di HBO Max diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, e con Leslie Grace nei panni della celebre supereroina.

Si è già parlato ampiamente del film durante la sua produzione, tenendo soprattutto conto che vedrà il ritorno di J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon e di Michael Keaton come Bruce Wayne / Batman. Quindi, vista la grande curiosità che vortica intorno alla pellicola quello che già ci si chiede è se ci sarà un sequel.

A parlare della possibilità di un sequel è stata la stessa Leslie Grace durante un’intervista con Variety:

Dobbiamo prima vedere questo primo film. Ma ci sono decisamente state delle chiacchiere riguardo a come potrebbe essere un sequel. Ho visto qualcosa di quello che abbiamo girato, ovviamente i giornalieri e roba simile, ma è incredibile. Abbiamo già parlato dove potremmo andare a parare in futuro perché succede veramente tanto in questo film. Tocchiamo tanti temi differenti nella storia. Non è solo azione. C’è una storia d’amore. C’è questa relazione padre e figlia. C’è uno sguardo verso un mondo attraverso una lente che non è solo bianca e nera e che ci permetterà di vedere tutto un ampio spettro di grigi.