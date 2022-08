Batgirl: Leslie Grace commenta l’accantonamento del film in un post su Instagram

La star di Batgirl Leslie Grace ha risposto con un post su Instagram dopo che la Warner Bros. Discovery ha deciso di procedere con la mossa a sorpresa di accantonare il film di Batgirl ormai a metà della post-produzione, quindi quasi completato.

Con una serie di foto e video dietro le quinte pubblicati su Instagram, l’ex star di In The Heights è sembrata dare un tono di sfida alla decisione della major.

“Sulla scia delle recenti notizie sul nostro film Batgirl, sono orgogliosa dell’amore, del duro lavoro e dell’intenzione che tutto il nostro incredibile cast e la nostra instancabile troupe hanno messo in questo film per 7 mesi in Scozia”, ​​ha espresso. “Mi sento fortunata ad aver lavorato tra giganti assoluti ed aver forgiato relazioni che dureranno per tutta la vita, oltre al processo di sviluppo del film. A ogni fan di Batgirl – GRAZIE per l’amore e la convinzione che mi ha permesso di indossare il mantello e diventare, come Babs ha detto meglio, “il mio dannato eroe!”

Qui sotto potete vedere il post:

Grace ha anche aggiunto una pagina da un fumetto di Batgirl, con il personaggio che narra in parte: “Devo trovare un’altra strada… Non un destino che inizia e finisce a pagina uno”.

Nel frattempo, Hollywood è ancora in fermento per la decisione dello studio di non rilasciare il film in nessuno modo. Mentre il motivo ufficiale adottato ha a che fare con la leadership dello studio e i cambiamenti strategici, il New York Post riporta che il film ha ottenuto pessime impressioni ai test screening, mentre altri ritengono che l’accantonamento non sia da attribuire alla qualità del film, bensì ad un fattore monetario.

