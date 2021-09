Batgirl: Leslie Grace ha risposto alle notizie secondo cui JK Simmons tornerà come Commissario Gordon

Leslie Grace, star del prossimo film di Batgirl, ha risposto alle notizie secondo cui JK Simmons tornerà nei panni del Commissario Gordon.

Il film segnerà la prima apparizione di Barbara Gordon all’interno del DCEU. L’annuncio del casting di Grace a luglio è stato accolto da molti che da anni si contendevano la storia di Barbara Gordon/Batgirl sul grande schermo. Il regista Joss Whedon era stato precedentemente collegato al progetto, tuttavia, all’inizio di quest’anno è stato confermato che il duo di registi dietro Bad Boys For Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, avrebbe rilevato il progetto.

Accanto a loro, Christina Hodson di Birds of Prey scriverà la sceneggiatura, con Kristin Burr che si occuperà della produzione.

Il commissario Gordon, precedentemente interpretato da Simmons, che è il padre di Barbara Gordon, in Justice League del 2017, è apparso di nuovo nella Justice League di Zack Snyder quando è uscita su HBO Max nel marzo del 2021. Anche la sua storia all’interno del DCEU è piuttosto breve, Simmons ha precedentemente parlato di tornare come Gordon, affermando che è aperto a riprendere il ruolo.

L’attore non è l’unico di ritorno di cui si parla, infatti rapporti precedenti lasciano intendere che anche Michael Keaton è in trattative per riprendere il suo ruolo di Batman. Questa iterazione di Batman presumibilmente fungerà da mentore per la Batgirl di Grace.

Ora, secondo Entertainment Tonight (tramite CB), coloro che sperano di vedere Simmons riprendere il suo ruolo nell’imminente film possono entusiasmarsi. La star di In The Heights ha risposto ai rapporti, dicendo che stava “andando fuori di testa” per la possibilità di venir affiancata da Simmons. Grace ha detto che “spera di imparare molto” dall’attore.

“Sono pronta ad imparare molto da JK Simmons… Se mi ascolti, rispetto enorme, e per favore interpreta mio padre! Spero che tu sia mio padre.”

Quando Simmons è stato originariamente scelto per il ruolo del Commissario Gordon in Justice League, aveva firmato per tre film, ma le cose non sono andate come previsto e il DCEU ha iniziato ad allontanarsi dal cosiddetto Snyderverse. Tuttavia, Simmons ha precedentemente dichiarato che sarebbe disponibile a riprendere il ruolo.

“Ascolta, sono disposto a guardare a qualsiasi futuro”, ha detto Simmons a Comicbook. “Sono solo contento che Zack sia stato finalmente in grado di realizzare la sua visione, e che sia là fuori e che le persone la possano vedere.”

Per quanto riguarda Grace, è entusiasta di interpretare Barbara e ha detto che, facendo le sue ricerche per il ruolo, ha già scoperto di avere cose in comune con il suo personaggio.

“Questo è solo il mio secondo ruolo, ma sto imparando dai miei colleghi e altri miei amici, che metti un po’ di te stesso in ogni personaggio”, ha spiegato Grace. “E proprio nel bel po’ di ricerca che ho condotto in pre-produzione, che ho imparato molte cose su Barbara che sono in linea con me.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...