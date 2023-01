Batgirl: Leslie Grace mostra il costume finale che avrebbe avuto nel film in un breve video per capodanno

Batgirl non prenderà il volo nel 2023, questo lo sappiamo bene, ma la star Leslie Grace sta comunque continuando a rimpiangere questa cancellazione, e con un fugace sguardo dietro le quinte ha terminato il suo 2022.

L’attrice di In the Heights avrebbe dovuto interpretare la vigilante Barbara Gordon/Batgirl in un film per HBO Max. Ma nell’agosto del 2022, la Warner Bros. ha preso la scioccante decisione di eliminare completamente il film, nonostante il fatto che la produzione fosse quasi terminata.

Grace ha pubblicato un video Instagram a Capodanno che ripercorre il 2022, con un sacco di filmati di stunt e dietro le quinte di Batgirl. Il video include brevi clip di Grace nella sua roulotte mentre indossa quello che sembra essere il costume ultimate: un look corazzato viola e giallo che differisce dalle immagini promozionali rilasciate in precedenza.

Qui sotto il video:

E qui sotto un fermo immagine:

Batgirl come originariamente previsto per il rilascio su HBO Max entro la fine dell’anno. Data la sua inclusione di JK Simmons nei panni del Commissario Gordon e Michael Keaton nei panni di Batman, era probabile che sarebbe uscito dopo che The Flash. Keaton apparirà ancora in quel film, che dovrebbe uscire nelle sale il prossimo giugno, dopo essere stato posticipato a novembre 2022.

Batgirl avrebbe dovuto vedere Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon, così come JK Simmons nei panni del Commissario Gordon, Brendan Fraser nei panni di Firefly e Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman.

