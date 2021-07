Batgirl: Leslie Grace sarà la vigilante della Bat-Family nel progetto HBO Max

Leslie Grace sta raggiungendo nuove vette. L’attrice, noto per il suo ruolo da protagonista in In the Heights, si unisce al DC Universe per il ruolo di Barbara Gordon, alias Batgirl.

I registi di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, dirigeranno Batgirl, su una sceneggiatura di Christina Hodson, il pilastro dietro Birds of Prey e il prossimo The Flash. Kristin Burr sarà alla produzione.

Oltre alla recitazione, Grace si è fatta un nome nel mondo della musica, ricevendo tre nomination ai Latin Grammy Award. Il DC Universe ha scelto tre attrici latine per ruoli cinematografici chiave quest’anno, con Grace, che è dominicana, che si unisce a Sasha Calle (Supergirl in The Flash) e Rachel Zegler (un ruolo misterioso in Shazam! Fury of the Gods).

Barbara Gordon, la figlia del commissario di polizia di Gotham Jim Gordon, è la versione più famosa di Batgirl. La vigilante della Bat-Family è nato nel 1961 come Betty Kane, con il personaggio rinnovato nel 1967 per la serie TV Batman per la sua terza stagione, quando i dirigenti della rete hanno deciso di voler attirare anche il pubblico femminile alla serie. Yvonne Craig ha interpretato il personaggio nello show televisivo degli anni ’60, con Alicia Silverstone l’ha fatto nel film Batman & Robin del 1997 di Joel Schumacher.

Il film di Batgirl è in sviluppo da diversi anni, con Joss Whedon che ha firmato un accordo per scriverlo e dirigerlo nel 2017, per poi ritirarsi un anno dopo.

Batgirl non ha una data di uscita, ma la Warner ha precedentemente indicato che probabilmente sarà parte della schedule del 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...