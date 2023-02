Batgirl: Leslie Grace torna a parlare del film commentando l’impressione di Peter Safran sul film

Quando Batgirl ha completato la sua produzione di sette mesi in Scozia, la star Leslie Grace ha ricevuto un regalo da Brendan Fraser, che interpretava la sua nemesi, Firefly, nel film DC: una collana d’oro che includeva due ciondoli, una campanella e un paio di dadi.

“Il biglietto diceva un sacco di cose davvero carine, ma in pratica diceva: ‘Ti do questa collana perché in questo lavoro devi avere un po’ di fortuna. Quindi suona il campanello e non fermarti mai’”, dice Grace. “Era proprio come, Whoa. E dopo tutto questo, ha acquisito ancor più significato.”

Quando dice “tutto questo” si riferisce alla bomba di agosto che la Warner Bros. Discovery aveva deciso di rilasciare. La major ha deciso di uccidere il film, co-diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Dopo le prime deludenti proiezioni di prova, i dirigenti della WBD hanno scelto di accettare una detrazione fiscale invece di provare a completare il lavoro sul film, che era costato allo studio pieno di debiti ben $ 90 milioni e sarebbe costato molti altri milioni.

Grace afferma di non avere idea che il film, originariamente impostato per lo streaming su HBO Max, fosse stato accantonato, fino a quando non è stato segnalato per la prima volta dal New York Post. Come Grace, anche Fraser ha appreso la notizia per via traverse.

“Pensavo di essere stato picchiato, ma è andata bene”, dice dopo aver letto le storie iniziali. “Poi sono arrivate risate isteriche della serie: ‘Mi stai prendendo in giro?’. So che i cineasti e i produttori si aspettavano notizie dallo studio sul film, e l’anticipazione era: ‘Come possiamo ampliare il film per portarlo da un formato in streaming a un’uscita nelle sale?’.

Come tutti sappiamo, alla fine il film non ce l’ha fatta. Fraser quindi chiamò immediatamente Grace dicendo. “Quello che trovo più deplorevole è che ora un’intera generazione di bambine dovrà aspettare più a lungo per vedere una Batgirl e dire: ‘Ehi, mi assomiglia’”, dice. “Questo mi rende triste. So quanto era brava. E so cosa significherebbe per così tante persone”.

Ma cosa ne pensa più nello specifico la star di quel film? Grazie a Variety possiamo riportarvi una dichiarazione particolare riguardo un dettaglio che è stato trasmesso dai nuovi capi dei DC Studios. Quando ad agosto è uscita la notizia che il film sarebbe stato accantonato, a Grace è semplicemente passato per la testa che è stato come “sfongiare un palloncino”.

“Quel giorno, stavo facendo altro, ed ero così sicura della magia che era accaduta – nella mia esperienza, in quello che ho visto nel resto del cast, nel nostro team – che ho pensato: ‘Deve essere un po’ una folle cosa su cui non abbiamo alcun controllo’. Tendo ad essere una persona molto ottimista e positiva in questo tipo di circostanze, e mi sono davvero appoggiata alla bellezza dell’esperienza che ho avuto. Anche se mi sarebbe piaciuto condividerlo con il resto del mondo, niente può portarci via quell’esperienza.”

Come sappiamo, il capo dei nuovi DC Studios, Peter Safran, ha recentemente affermato che il film “non era rilasciabile” e che avrebbe potuto danneggiare la DC. Ma a quanto pare Leslie Grace non concorda.

“Ho avuto i miei incontri con i CEO di Warner Bros. Film Group, Pam Abdy e Mike De Luca, e loro mi hanno spiegato, semplicemente, cosa pensavano del progetto, cose che erano fuori dal loro controllo, piani e budget messi in atto prima ancora che mi dessero la parte. Ci sono molte cose che ho imparato attraverso l’esperienza del cinema, su cui come attrice non hai alcun controllo. Non sono stati specifici su nulla di creativo in termini di ciò che provavano per il film, o di come avrebbe danneggiato la DC. Ma io sono un essere umano, e le persone hanno percezioni, le persone leggono le cose. E quando le parole vengono espresse con tale leggerezza parlando del lavoro a cui le persone hanno davvero dedicato molto tempo, posso capire quanto possa essere frustrante. […] Non vi mentirò. In ogni film ci sono ostacoli, e il nostro film è stato proprio questo. La metà delle riprese sono state notturne in Scozia, dove non smette mai di piovere. Quindi c’erano degli ostacoli, ma alla fine, grazie all’incredibile troupe abbiamo portato a casa il progetto.

[…] Ho avuto modo di vedere il film fin dove è arrivato; il film non era completo quando è stato mostrato agli screen test. C’erano un sacco di scene non presenti. Erano all’inizio del processo di editing e sono state tagliate fuori a causa di tutto quello che stava succedendo in azienda. Ma il film che ho visto – le scene che c’erano – erano incredibili. C’era sicuramente del potenziale per un buon film, secondo me. Forse ne vedremo delle clip più avanti.”

