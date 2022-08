Batgirl: una foto BTS mostra il Batman di Michael Keaton assieme a Leslie Grace

Una foto dietro le quinte mostra un nuovo sguardo al Batman di Michael Keaton nel film Batgirl, ora accantonato.

Dopo l’accantonamento del film Batgirl del DC Extended Universe, il co-regista Adil El Arbi ha raccontato la sua storia su Instagram per condividere la sua gratitudine ad un gruppo selezionato di persone che hanno contattato lui e il suo co-regista Bilall Fallah dopo che la notizia è venuta fuori.

Nella sua storia su Instagram, ha anche condiviso una foto del dietro le quinte con Michael Keaton vestito da Batman.

La foto, che potete vedere qui sotto, mostra la Batgirl di Leslie Grace e il Batman di Michael Keaton insieme:

BATGIRL director, Adil El Arbi, just shared a behind the scenes image of Leslie Grace and Michael Keaton in costume #ReleaseBatgirl #Batgirl4Life pic.twitter.com/nVQSjGggdg — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) August 5, 2022

Batgirl come originariamente previsto per il rilascio su HBO Max entro la fine dell’anno. Data la sua inclusione di JK Simmons nei panni del Commissario Gordon e Michael Keaton nei panni di Batman, era probabile che sarebbe uscito dopo che The Flash. Keaton apparirà ancora in quel film, che dovrebbe uscire nelle sale il prossimo giugno, dopo essere stato posticipato a novembre 2022.

Batgirl avrebbe dovuto vedere Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon, così come JK Simmons nei panni del Commissario Gordon, Brendan Fraser nei panni di Firefly e Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman.

