Batgirl: una foto dal set condivisa dal regista rivela un dettaglio

Il regista Bilall Fallah ha condiviso una foto del set cinematografico di Batgirl per il progetto ambientato nel DC Extended Universe, confermando che Barbara Gordon è una poliziotta del GCPD.

Lo sviluppo del film è in corso da quasi cinque anni, con Joss Whedon precedentemente incaricato di scrivere e dirigere il progetto fino a quando non si è dimesso a causa della mancanza di progressi. La Warner Bros. si sarebbe poi rivolta alla sceneggiatrice Christina Hodson per scrivere la sceneggiatura dopo aver impressionato lo studio con il suo lavoro su Birds of Prey.

Leslie Grace guiderà il cast di Batgirl nei panni dell’eroina titolare al fianco di JK Simmons che riprenderà il ruolo del commissario della polizia di Gotham City James Gordon. Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora rivelato, e come Brendan Fraser interpreterà l’antagonista Firefly.

Il duo di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha firmato per dirigere il film, annunciato come un’esclusiva HBO Max alla fine del 2020 e previsto per il debutto nel 2022. Dopo il casting di Fraser ad ottobre, sono arrivate notizie entusiasmanti dal set di Batgirl.

In onore all’inizio della produzione, Fallah ha usato Instagram per condividere una foto ufficiale del set cinematografico di Batgirl.

L’immagine offre uno sguardo alla scrivania del dipartimento di polizia di Gotham City appartenente a Barbara Gordon, confermando che l’eroina titolare è un poliziotto del GCPD nel film.

Potete vedere la foto dal set qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...