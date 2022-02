Batgirl: una foto dal set mostra il ritorno di JK Simmons nei panni del Commissario Gordon

Una nuova foto dal set di Batgirl anticipa il ritorno di JK Simmons nei panni del Commissario Gordon.

La produzione del prossimo film Batgirl della HBO Max è attualmente in corso. L’attesissimo progetto DC vedrà Barbara Gordon guidare per la prima volta la sua produzione solista. Con Leslie Grace nei panni dell’eroina DC titolare, il progetto prevede il ritorno del commissario Gordon di JK Simmons, che è stato visto l’ultima volta nella Justice League di Zack Snyder.

Sebbene il suo ruolo nel film di Zack Snyder sia stato breve, il pubblico è stato coinvolto dall’interpretazione di JK Simmons dell’iconico agente di polizia. Con Babara Gordon al centro della scena, ha senso che anche suo padre sia al seguito. Non è chiaro come JK Simmons influirà nel film di Batgirl, ma per ora diamo il nostro primo sguardo alla star sul set.

Potete vedere la nuova foto qui sotto:

JK Simmons as Commissioner Gordon has been spotted on set today! #Batgirl [📸@MeBeingBoring] pic.twitter.com/lUxYzaLDPy — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) February 2, 2022

Lo sviluppo del film è in corso da quasi cinque anni, con Joss Whedon precedentemente incaricato di scrivere e dirigere il progetto fino a quando non si è dimesso a causa della mancanza di progressi. La Warner Bros. si sarebbe poi rivolta alla sceneggiatrice Christina Hodson per scrivere la sceneggiatura dopo aver impressionato lo studio con il suo lavoro su Birds of Prey.

Leslie Grace guiderà il cast di Batgirl nei panni dell’eroina titolare al fianco di JK Simmons che riprenderà il ruolo del commissario della polizia di Gotham City James Gordon. Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora rivelato, e come Brendan Fraser interpreterà l’antagonista Firefly. Il duo di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha firmato per dirigere il film, annunciato come un’esclusiva HBO Max alla fine del 2020 e previsto per il debutto nel 2022.

