Batgirl: una nuova foto dal set mostra Leslie Grace in costume di scena

Come parte di un enorme anno di contenuti in arrivo nel DC Extended Universe, la Warner Bros. sta lavorando attivamente per preparare il prossimo film di Batgirl per la sua uscita esclusiva su HBO Max.

Con Leslie Grace nel ruolo principale diretta dai registi di Ms. Marvel, Adil El Arbi e Bill Fallah, Batgirl sarà l’ennesima aggiunta alla crescente eredità del Crociato Incappucciato all’interno del DCEU.

Mentre le riprese avanzano, i fan stanno dando un’occhiata agli entusiasmanti sviluppi dal set riguardo al primo film da solista live-action di Barbara Gordon. Dalla potenziale apparizione di Michael Keaton nei panni di Batman, ai suggerimenti sul Firefly di Brendan Fraser, questa storia da solista sta guadagnando molto slancio, e di recente ne ha ottenuto uno nuovo con la prima foto del costume di scena.

Anche se ovviamente non ha convinto tutto, succede sempre, sono state spese parole di conforto dicendo che forse quello sarà il costume che avrà a inizio film, e magari terminerà con uno più simile a quello visto nel concept art condiviso durante il DC FanDome.

Oggi una nuova foto dal set non mostra un nuovo costume, ma mostra un curioso gioco di luci (anche se a bassa risoluzione), che mostra come in effetti con la giusta fotografia il costume possa rendere abbastanza bene.

Qui sotto potete vedere la foto:

Insieme a questa foto sono arrivate anche una serie di altre che mostrano la giovane attrice Leslie Grace sul set, mentre stava girando scene di cui ovviamente non conosciamo i dettagli:

This photo gives off a Burton feel and we’re all here for it 🦇 #Batgirl https://t.co/yge7u5mH7Y — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 18, 2022

Lo sviluppo del film è in corso da quasi cinque anni, con Joss Whedon precedentemente incaricato di scrivere e dirigere il progetto fino a quando non si è dimesso a causa della mancanza di progressi. La Warner Bros. si sarebbe poi rivolta alla sceneggiatrice Christina Hodson per scrivere la sceneggiatura dopo aver impressionato lo studio con il suo lavoro su Birds of Prey.

Leslie Grace guiderà il cast di Batgirl nei panni dell’eroina titolare al fianco di JK Simmons che riprenderà il ruolo del commissario della polizia di Gotham City James Gordon. Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora rivelato, e come Brendan Fraser interpreterà l’antagonista Firefly.

Il duo di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha firmato per dirigere il film, annunciato come un’esclusiva HBO Max alla fine del 2020 e previsto per il debutto nel 2022.

