Batman: Caped Crusader, Bruce Timm, JJ Abrams e Matt Reeves produrranno la nuova serie animata!

Una nuova serie animata di Batman è stata ordinata da HBO Max e Cartoon Network, con alla produzione esecutiva niente popò di meno che il co-creatore di “Batman: The Animated Series”, Bruce Timm.

Batman: Caped Crusader, così si chiamerà la serie, sarà prodotto da Bruce Timm insieme a JJ Abrams e Matt Reeves. Sarà prodotto da Warner Bros. Animation (WBA), Bad Robot Productions e 6th & Idaho.

“Siamo oltremodo entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio, per raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City”, ha detto il trio. “La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l’ora di condividere questo nuovo mondo.”

Batman: The Animated Series è andato in onda su Fox Kids dal 1992 al 1995 per un totale di 85 episodi. Kevin Conroy ha doppiato il Cavaliere Oscuro nella serie, che è una delle voci più apprezzate nel mondo del doppiaggio di prodotti DC. Lo spettacolo ha ricevuto notevoli elogi per la sua natura oscura e la storia, come anche per il doppiaggio, ancora uno dei migliori di tutti i tempi.

Insieme a Conroy, lo spettacolo presentava le voci di attori come Mark Hamill nei panni del Joker insieme, Efrem Zimbalist Jr. nei panni di Alfred, Adrienne Barbeau nei panni di Catwoman tra molti altri. Lo spettacolo è servito anche da trampolino di lancio per il personaggio Harley Quinn, che è stato creato da Timm e introdotto nella prima stagione dello spettacolo.

“È sempre divertente nutrire l’appetito insaziabile che i fan hanno per tutto ciò che riguarda Batman”, ha affermato Tom Ascheim, presidente di Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. “Batman: Caped Crusader intratterrà chi è da poco fan del personaggio e chi lo è da uan vita, e con un team creativo così impressionante, sappiamo di avere per le mani qualcosa che diventerà di nuovo un’icona.”

