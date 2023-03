Batman: Caped Crusader, la serie animata trova una nuova casa su Prime Video

Secondo quanto riferito, Batman: Caped Crusader ha trovato una nuova casa dopo che HBO Max ha deciso di abbandonare la serie su cui stavano lavorando tre grandi creativi.

La DC avrà presto tre Cavalieri Oscuri live-action contemporaneamente, uno nel franchise di The Batman di Matt Reeves, uno nel nuovo film The Brave and the Bold di James Gunn, e uno (in realtà due) in The Flash. Ma questo non ha fermato la Warner Bros dall’impostare nel passato una nuopva avventura del personaggio sotto la forma di Batman: Caped Crusader.

Sebbene HBO Max abbia deciso di non andare avanti con il progetto, lo scorso agosto è stato rivelato che Caped Crusader stava cercando una nuova casa per lo streaming. Ciò è avvenuto dopo che Netflix ha raccolto Dead Boy Detectives, una serie una volta ideata per HBO Max ma che è stata abbandonata a causa dei suoi conflitti con i piani per il DCU di Gunn.

Secondo The Hollywood Reporter, Batman: Caped Crusader sembra aver trovato una nuova casa su Amazon, e a quanto pare il gigante dello streaming ha raccolto la serie animata DC con un ordine di due stagioni. La notizia segue la decisione di HBO Max di eliminare Caped Crusader lo scorso agosto nella mossa di riduzione dei costi, a seguito della quale il progetto è stato acquistato da altri streamer tra cui Netflix, Apple e persino Hulu di proprietà della Disney.

Caped Crusader aveva precedentemente ricevuto un ordine diretto per la serie su HBO Max un anno e mezzo prima dell’abbandono da parte dello streamer. Il regista di Batman Matt Reeves e JJ Abrams di Bad Robot serviranno come produttori esecutivi mentre Bruce Timm assumerà il ruolo di showrunner, proprio come ha fatto una volta in Batman: The Animated Series.

Abrams e Reeves si sono aperti su Caped Crusader in una dichiarazione congiunta al momento dell’annuncio, rivelando il loro entusiasmo per la serie che sarà “elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman”.

