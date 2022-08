Batman: Caped Crusader, lo show pare sia stato adocchiato da Apple, Hulu e Netflix

Come sapete, nel ripulisti della nuova direzione della Warner, Batman: Caped Crusader e altri cinque progetti animati sarebbero stati scartati.

Caped Crusader, che mirava a un pubblico un po’ più anziano rispetto agli altri titoli, è in realtà rimasto in uno stallo di produzione a quanto pare, e sembra sia lo stesso anche per gli altri show animati.

Sembra quindi che questi progetto non verranno demoliti, semplicemente non verranno mostrati su HBO Max. Non è una questione di qualità, ma una questione economica e strategica. Si ritiene che le varie divisioni della Warner che realizzano gli spettacoli e i film, guadagneranno di più dai titoli vendendoli ad altri punti vendita che avendoli sullo streamer della Warner.

Questo è l’ennesimo esempio dell’allontanamento di HBO Max dalla vecchia strategia aziendale, che aveva attanagliato gli studi negli ultimi anni. Warner a quanto pare sembra intenzionata da riprendere un’ancora più vecchia strategia, quella di produrre ma delegare la distribuzione ad altri come ha fatto per anni e anni: Friends e Il Principe di Bel-Air sono andati in onda sulla NBC. Due uomini e mezzo e The Big Bang Theory sono stati realizzati per CBS e The OC per Fox. E non dimenticare che i programmi DC Constantine e Gotham sono stati prodotti per altre reti.

Tornando quindi al focus dell’articolo, Caped Crusader in particolare pare sia stato adocchiato da Apple, Hulu e Netflix, tra gli altri, stando a quanto dicono le fonti di THR.

