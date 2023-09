Batman Day 2023: incredibili eventi in arrivo! Ecco come celebrare l’erore DC più amato di sempre!

Il mondo intero è in subbuglio mentre si avvicina il tanto atteso Batman Day 2023, un evento che celebra l’eroe oscuro dei fumetti e del cinema, Batman! Questo iconico vigilante, creato da Bill Finger e Bob Kane nel lontano 1939, continua a incantare il pubblico con la sua presenza enigmatica e la sua lotta incrollabile contro il crimine. Nel corso degli anni, l’eroe ha attraversato diverse ere e generazioni, diventando un’icona immortale dell’universo DC. E ora, con l’avvicinarsi di questo epico giorno, si preparano una serie di attività imperdibili per tutti i fan, che spazieranno dal mondo dei fumetti al cinema.

Il Batman Day 2023 promette grandi sorprese e divertimento senza fine!

Il 16 settembre 2023 è la data che ogni bat-fan ha circolato in rosso sul calendario. In questa giornata speciale, i cuori di Gotham e di tutto il mondo batteranno all’unisono per celebrare il giorno del pipistrello! Ma quest’anno, ciò che sta per accadere è davvero epico. A Roma, presso il maestoso Maximo Shopping Center, verrà allestita un’area dedicata non solo al Cavaliere Oscuro, ma anche al suo fedele compagno, Robin. Questo spazio incantato sarà adornato da grafiche mozzafiato che cattureranno l’essenza di Batman e Robin, offrendo a tutti i presenti l’opportunità di scattare foto e creare video mozzafiato.

Ma le sorprese non finiscono qui! Il canale Boomerang (canale 609 di Sky) ha preparato un intero weekend di celebrazione, il 16 e 17 settembre, con la serie animata “Batwheels” come protagonista assoluta. Questo spettacolo, destinato ai più giovani, porta sullo schermo i nostri eroi preferiti, Batman, Robin e Batgirl, in avventure strabilianti. Combina azione e divertimento con l’amore dei bambini per i supereroi e le macchine, garantendo un’esperienza indimenticabile per i più piccoli.

Il cinema e i fumetti si uniscono nel festeggiare l’uomo pipistrello

Ma le celebrazioni del Batman Day non si fermano qui! Sky lancerà un nuovo canale temporaneo, il “Sky Cinema Batman,” disponibile dal 25 al 30 settembre 2023. Questo canale esclusivo sarà una vera delizia per i fan con la messa in onda di “The Batman,” la trilogia epica di Christopher Nolan su Batman, i film diretti da Joel Schumacher e quelli firmati da Tim Burton. E la migliore parte? Potrai accedere a tutti questi film anche su NOW per non perderti nemmeno un minuto dell’azione di Batman.

Ma c’è di più! Panini Comics presenterà un volume antologico speciale per l’occasione, intitolato “Batman Day 2023: Amici e Nemici,” con una copertina variant disegnata dall’acclamato artista Antonio Fuso. Inoltre, l’azienda Kappa lancerà una straordinaria linea di abbigliamento dedicata all’eroe di Gotham, consentendoti di indossare con orgoglio il simbolo del pipistrello. E per i veri collezionisti, su eBay aprirà uno store ufficiale, disponibile fino al 24 settembre 2023, dove potrai trovare una vasta gamma di articoli e merchandising legati a Batman.

Preparati per un Batman Day 2023 che sarà una festa epica, unisce fumetti, cinema e tanto altro, tutto in onore di uno degli eroi più amati di tutti i tempi: Batman!