Batman: The Long Halloween, Part One: ecco il trailer del nuovo film DC Animation!

Possiamo dare una prima occhiata a Batman: The Long Halloween, Part One grazie al suo primo trailer.

Quest’ultimo film DC Animation sta adattando una delle storie a fumetti di Batman più acclamate di tutti i tempi e uno dei casi più famigerati del Cavaliere Oscuro. Lo stile di animazione di questa particolare versione DC Animation è chiaramente un po’ diverso da quello a cui sono abituati i fan; sembra quasi che uno dei giochi di Batman della Telltale abbia preso vita in un film.

C’è anche un nuovo cast di voci davvero eccellente, con la star di Supernatural, Jensen Ackles, che interpreta Bruce Wayne / Batman, ma anche la partecipazione della compianta Naya Rivera, nella parte di Selina Kyle / Catwoman.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Prodotto da Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment. ispirato all’iconica storia DC della metà degli anni ’90 di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman: The Long Halloween, Part One inizia come un brutale omicidio ad Halloween che spinge il giovane vigilante di Gotham, Batman, a stringere un patto con gli unici due uomini di legge incorrotti della città (Il capitano della polizia James Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent) per sconfiggere The Roman, capo della famigerata e potente famiglia Falcone. Ma quando si verificano più morti durante il Ringraziamento e il Natale, diventa chiaro che, invece della normale violenza criminale, hanno a che fare con un serial killer. Pochi casi hanno mai messo alla prova l’ingegno del più grande detective del mondo come questo mistero.

Lodato per la sua interpretazione di Red Hood / Jason Todd nel film Batman Under the Red Hood del 2010, Jensen Ackles (Supernatural, Smallville) torna nei film dell’Universo DC per interpretare Batman / Bruce Wayne.

La defunta Naya Rivera (Glee), scomparsa nel 2020, compare in una delle sue ultime esibizioni come Catwoman / Selina Kyle. Il cast stellare include Josh Duhamel (Transformers, Las Vegas) nei panni di Harvey Dent, Billy Burke (Twilight, Revolution, Zoo) nei panni di James Gordon, Titus Welliver (Bosch, Deadwood, The Town) nei panni di Carmine Falcone, David Dastmalchian (The Suicide Squad, Ant-Man, Dune, The Dark Knight) come Calendar Man, Troy Baker (The Last of Us, Batman: Arkham Knight) come Joker, Amy Landecker (Your Honor, Transparent) come Barbara Gordon, Julie Nathanson (Call of Duty : Black Ops Cold War, Suicide Squad: Hell To Pay) come Gilda Dent, Jack Quaid (The Boys, The Hunger Games) come Alberto, Fred Tatasciore (American Dad !, I Griffin) come Solomon Grundy e Alastair Duncan (The Batman, Batman Unlimited franchise) come Alfred.

Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) dirige Batman: The Long Halloween, Part One su una sceneggiatura di Tim Sheridan (Reign of the Supermen, Superman: Man of Tomorrow). I produttori sono Jim Krieg (Batman: Gotham di Gaslight) e Kimberly S. Moreau (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles). Butch Lukic (Justice Society: World War II, Superman: Man of Tomorrow) è il supervisore del produttore. Il produttore esecutivo è Michael Uslan. Sam Register è il produttore esecutivo.

