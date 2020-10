Batwoman 2: Alex Morf interpreterà Victor Zsasz nella seconda stagione

L’attore di Gotham, Alex Morf, sta tornando alla DC per partecipare alla serie dell’Arrowverse, Batwoman.

Grazie a EW abbiamo appreso che Morf sarà guest star nei panni del cattivo della DC Comics, Victor Zsasz, nella seconda stagione di Batwoman. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Zsasz è ″un killer carismatico e qualificato con un’energia elevata e imprevedibile. Incide con orgoglio segni sulla sua pelle che tengono il conto delle sue vittime”.

Non è la prima volta che Zsasz passa dalle pagine allo schermo. Più di recente, un biondissimo Chris Messina ha dato una performance deliziosamente squilibrata nei panni dell’assassino in Birds of Prey, e prima di allora c’è stato Anthony Carrigan in Gotham e Tim Booth in Batman Begins del 2005.

Batwoman tornerà per la sua seconda stagione e sarà guidata da Javicia Leslie, il cui personaggio, Ryan Wilder, raccoglierà l’eredità del mantello della vigilante dopo la scomparsa di Kate Kane e l’uscita di Ruby Rose dalla serie. Inoltre, Shivani Ghai di Dominion reciterà nei panni di Safiyah Sohail, una figura pericolosa del passato di Alice (Rachel Skarsten).

Durante il DC FanDome, Leslie ha anticipato che Ryan dovrà affrontare una dura battaglia mentre si adatta al suo nuovo ruolo di protettrice di Gotham.

“[Diventare Batwoman] sarà una lotta perché quando fai parte di una comunità che è stata trascurata dal sistema, quella è la comunità iniziale che ti senti responsabile di aiutare”, ha detto Leslie a settembre. “Vedrai quella comunità di Gotham che è stata trascurata. È divertente perché molti pazienti di Mary possono essere esempi di quella comunità, quella comunità che viene trascurata dall’ospedale, dai Corvi. È una cosa molto personale, ma sarà un’enorme battaglia. Quando [la showrunner Caroline Dries] ed io ne stavamo parlando ci siamo resi conto che non sono gli unici che hanno bisogno di aiuto, ma quelli sono coloro a cui Ryan è pià vicina, e che vuole davvero essere in grado di aiutare.”

Oltre a interpretare un leader di una banda di nome Sykes in Gotham, Morf è apparso anche in Mindhunter, Manifest e Marvel’s Daredevil.

Batwoman – che ha recentemente ripreso la produzione a Vancouver – tornerà nel 2021 sulla CW.

