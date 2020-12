Batwoman 2: ecco una serie di prime immagini dalla premiere della seconda stagione!

Grazie a EW possiamo mostrarvi alcune nuove foto esclusive dalla premiere della seconda stagione, in arrivo il 17 gennaio, che introdurrà Javicia Leslie come la nuova Batwoman.

Quando il dramma incentrato sulla super-eroina tornera in casa CW, la Ryan Wilder di Leslie, una senzatetto esperta di arti marziali, si imbatterà nel bat-costume dopo la scomparsa di Batwoman. Dopo anni passati a sentirsi impotente nel sistema corrotto di Gotham City, vede la maschera come un modo per riguadagnare il suo potere, quindi lo prende per farci un giro, il che alla fine porta al momento rappresentato nella prima immagine.

E dall’altra parte abbiamo Luke Fox e Mary Hamilton che si trovano faccia a faccia con Ryan per la prima volta.

Tra tutte le nuove notizie su Batwoman, è facile dimenticare che la prima stagione si è conclusa con un grande cliffhanger: Alice (Rachel Skarsten) ha dato a Tommy Elliot / Hush un nuovo volto in modo che potesse infiltrarsi nella Wayne Tower nei panni di Bruce Wayne e rubare il frammento di Kryptonite, che è l’unica cosa che può penetrare l’altrimenti impenetrabile Batsuit. Nelle immagini possiamo vedere Hush-as-Bruce Wayne giocare con un Bat-gadget dall’aspetto pericoloso, assieme ad un momento in cui si “riunisce” a Luke.

Ma chi è Ryan? In una delle immagini la vediamo vivere in un furgone con la sua pianta, il suo bene più prezioso. Per coincidenza, Leslie è affine a questa particolarità, tanto che durante il panel del DC FanDome dedicato allo show, ha rivelato che in realtà nomina le sue piante.

Il capo dei Crow, Jacob Kane, ha dichiarato guerra a Batwoman alla fine della stagione 1. Allora perché ha riattivato il Bat-segnale? Intanto la preferita del capo, l’agente Sophie Moore, riceve brutte notizie sottoforma di lettera, probabilmente inerenti alla scomparsa di Kate. E infine ci viene mostrata la Bat-mobile.

Qui sotto potete vedere tutto:

Batwoman è una serie tv targato The CW del 2019, creata da Caroline Dries, tratta dai fumetti di Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen, e con Caroline Dries, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, David Nutter e Marcos Siega come produttori esecutivi.

Nel cast Ruby Rose (Kate Kane / Batwoman, 1° stagione), Javicia Leslie (Ryan Wilder / Batwoman, “° stagione), Rachel Skarsten (Beth Kane / Alice), Meagan Tandy (Sophie Moore), Nicole Kang (Mary Hamilton) e LaMonica Garrett (Mar Novu / Monitor).

La seconda stagione andrà in onda il 17 gennaio 2021 sulla The CW.

