Batwoman 2: Javicia Leslie parla del finale di stagione e del ruolo di Wallis Day

E così il primo anno di Javicia Leslie come la nuova eroina di Gotham City è giunto al termine, quasi un anno intero dopo essere stata scelta per il ruolo di Ryan Wilder, con un finale che ha visto Ryan abbracciare il suo ruolo e creare diversi nuovi ostacoli da affrontare nella stagione 3.

Nel finale della stagione 2 del drama coi supereroi della CW, giustamente intitolato “Power”, Ryan, il Bat-team e Alice (Rachel Skarsten) hanno sconfitto Black Mask (Peter Outerbridge) e salvato Kate Kane (Wallis Day) da Circe, ripristinando i suoi ricordi.

Dopo che la polvere si è assestata, Ryan ha fatto visita ad Alice, imprigionata all’Arkham Asylum, dove la volubile cattiva ha rivelato che la madre biologica di Ryan non è morta dandola alla luce ed è ancora viva.

Leslie ha anticipato che Ryan avrà diverse domande per sua madre: “Se dovessi anche solo dire come mi sentirei, la prima cosa che vorrei sapere è: ‘Perché mi hai abbandonato?'”, dice. “Quindi, penso che ci sarà sempre quel pensiero nella testa di Ryan, ma penso che sapere che c’è una persona con cui è imparentata ancora in vita sia molto importante per lei”.

Oltre al dramma legato alla sua madre biologica, Ryan avrà anche le mani impegnate a ripulire il casino creato nel finale della stagione 2: l’ombrello del Pinguino, il cappello del Cappellaio Matto e altri trofei dei cattivi che Circe ha rubato dalla Batcaverna sono ora disponibili al mondo. Nei momenti finali dell’episodio, si sono riversati sulla riva, dove chiunque poteva trovarli, e una delle viti di Poison Ivy ha messo radici nel terreno e ha iniziato a germogliare.

Il finale ha anche dato un culmine alla storia di Kate. Con i suoi ricordi ripristinati, la Batwoman originale ha deciso di avventurarsi nel mondo per trovare Bruce Wayne, suo cugino scomparso, lasciando così Gotham nelle mani di Ryan, Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang).

“Amo l’addio di Kate perché mi sembrava che non fosse un addio per sempre”, dice Leslie. “Quindi, è come per me, un vero passaggio del testimone, un vero passaggio del mantello. E non credo che lo abbiamo mai fatto durante tutta la stagione, non abbiamo mai avuto un momento in cui Kate e Ryan sono stati davvero in grado di passarsi la torcia e dire: ‘tocca a te’.”