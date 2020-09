Batwoman 2: la scomparsa di Kate Kane farà parte della trama della seconda stagione

Dopo una prima stagione niente male su The CW, Batwoman continuerà su una nuova base inaspettata quando tornerà con nuovi episodi nel 2021.

Sapete che la star della serie, Ruby Rose, ha smesso di interpretare Kate Kane / Batwoman poco dopo il finale della prima stagione, ma lo spettacolo si farà ancora. Adesso avremo un nuovo personaggio, Ryan Wilder (Javicia Leslie), ad assumere l’iconico mantello. Nei mesi trascorsi dall’annuncio della partenza di Rose, i fan si sono chiesti come avrebbe affrontato Batwoman la natura del non poter inserire Kate Kane, e sembra che diventerà un mistero piuttosto cruciale nello show.

Durante il panel dello spettacolo al DC FanDome: Explore the Multiverse virtual convention, la showrunner Caroline Dries ha anticipato che la natura esatta della scomparsa di Kate consumerà molti altri personaggi dello spettacolo.

“Abbiamo due storie importanti, mentre entriamo nella seconda stagione”, ha rivelato Dries. “Il primo è: ‘Dov’è Kate?’ Cosa è successo a Kate? È viva? È morta? È scomparsa? È in fuga? È tenuta prigioniera? È persa? Questi sono tutti enormi misteri che ci spingono in profondità nella stagione, e tutti i nostri i personaggi avranno prospettive diverse su questo. Diverse teorie del complotto, diversi punti di vista, e creerà molto dramma, tensione, mistero e intrigo. E poi ci stiamo ovviamente immergendo in Javicia. Abbiamo un nuovo eroe che sta nascendo a Gotham. Javicia può parlarti di lei, ma è un nuovo personaggio per il mondo in DC, e ha molto contro di lei. Era una ragazza con cui il sistema non è stato benevolo, e combatterà costantemente contro di lui. Per tutto il tempo, ha combattuto per tutta la sua vita, e continuerà a combattere contro di esso come Batwoman .”

Anche se non si sa ancora esattamente come Kate verrà cancellata dallo show, l’ambiguità di ciò ha causato un po’ di confusione tra il fandom di Batwoman negli ultimi mesi. In particolare, alcuni temevano che lo spettacolo avrebbe essenzialmente “seppellito i suoi gay” lasciando Kate fuori dallo spettacolo, ma Dries ha rassicurato che non sarebbe stato così.

Mentre il panel dello spettacolo al DC FanDome non ha fornito un primo sguardo alla Batwoman di Leslie, l’attrice ha accennato a ciò che spera di ottenere con il nuovo costume.

“Stiamo anche parlando di quanto sia importante che, se vogliamo avere una Batwoman nera, abbia bisogno che sia fatto per una sorella”, ha spiegato Leslie. “Si adegui alla sua silhouette. Quindi, più di una naturale struttura dei capelli e cose del genere. Penso che siamo ancora a mettere insieme le cose. Non vedo l’ora. In realtà non ne ho idea.”

