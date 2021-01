Batwoman 2: la showrunner promette risoluzione per la scomparsa di Kate Kane

Il mistero di quello che è successo a Kate Kane, l’ex Batwoman, incomberà sulla serie The CW quando tornerà domenica con il suo nuovo crociato mascherato, Ryan Wilder.

La showrunner di Batwoman, Caroline Dries, ha promesso che lo show darà una risposta reale sul motivo per cui il personaggio di Ruby Rose non è più in giro.

“Sì, è qualcosa che si risolverà e apprezzo quello che chiediamo al pubblico. Sanno che l’attrice che interpreta Kate Kane ha lasciato lo show, quindi non voglio che le persone si sentano come se questo fosse un grande vuoto”, ha detto Dries. “Dirò come narratore, questo genererà un sacco di colpi di scena. Sarà un enorme ottovolante per tutti i nostri personaggi. E la mia speranza è che sembri una decisione davvero fantastica e soddisfacente.”

Rose viene sostituita in questa stagione da Javicia Leslie dopo la sua scioccante e improvvisa dipartita da Batwoman dopo una sola stagione. L’episodio della prima stagione della seconda stagione è giustamente intitolato “What Happened to Kate Kane?” mentre la Ryan Wilder di Javicia trova il costume da pipistrello nel porto di Gotham.

Insieme a una nuova Batwoman, la serie presenterà finalmente la sua versione della Batmobile, che se non fosse stato per la pandemia sarebbe apparsa prima.

“In realtà inizialmente avevamo in programma di mostrarla alla fine della prima stagione, ed è allora che abbiamo iniziato a progettarlo. Ma il COVID aveva altri piani per noi”, ha detto Dries. “In realtà ha funzionato alla grande, dirò, che abbiamo avuto modo di introdurla come fosse un nuovo personaggio nella premiere. In ogni caso, sembra un po’ più degno di una premiere.”

