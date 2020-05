Batwoman 2: rivelata la sinossi della seconda stagione

È stata rivelata la prima sinossi per la seconda stagione di Batwoman con Ruby Rose.

All’inizio di questa settimana, è stato rivelato che gli spettacoli dell’Arrowverse, tra cui Batwoman, non sarebbero tornati fino al 2021. Questa notizia, sebbene deludente, è ovviamente conseguenza della pandemia di coronavirus che a causato l’arresto di numerose produzioni dell’industria dell’intrattenimento, e per Supergirl parte del motivo del ritardo è dovuto anche alla gravidanza di Melissa Benoist.

Proprio come The Flash, la Batwoman di Ruby Rose non ha altra scelta che terminare prematuramente poiché il coronavirus ha messo in pausa la produzione di entrambi gli spettacoli.

Con la prima stagione della serie DC di successo che termina, la The CW ha rilasciato la prima sinossi della seconda stagione per dare ai fan un suggerimento su cosa aspettarsi.

La seconda stagione inizia con un importante cambio di gioco che cambierà per sempre Gotham e il Bat-Team. Mentre la polvere si deposita, Batwoman si ritrova ad avere tutto contro di lei – inclusa la lista di cattivi recentemente fuggiti – e tutti verranno a vederla con un atteggiamento completamente nuovo. Alice incontra vedrà la propria storia partire quando viene intrappolata da un pericoloso nemico del suo passato che sa esattamente come sfruttare le sue vulnerabilità. Mentre Luke e Mary trovano la loro identità nel ruolo di aiutanti, mentre una storia d’amore scuoterà la loro dinamica. Nel frattempo, la relazione in erba tra Sophie e Julia affronterà il suo primo vero test e farà mettere in dubbio a Sophie tutto ciò che pensava fosse vero.

La sinossi della trama di Batwoman fa un ottimo lavoro nel mantenere il mistero ma dandoci informazioni sufficienti per eccitarci. Ad esempio, quale importante cambio di gioco sconvolgerà Gotham e il Bat-Team? Dovremo aspettare un po’ prima di saperlo, ma abbiamo tempo per speculare.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...