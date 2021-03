Batwoman 2: Wallis Day è stata scelta per il recasting del ruolo di Kate Kane

La seconda stagione di Batwoman è stata innegabilmente piena di sorprese nei suoi primi nove episodi – e ora sembra che la più grande sia stata appena confermata fuori dallo schermo.

Poco dopo la messa in onda del nono episodio della stagione, “Survived Much Worse”, TVLine ha confermato che la star di Krypton e The Royals, Wallis Day, interpreterà il ruolo di Kate Kane nella seconda stagione, assumendo il ruolo lasciato andare da Ruby Rose. La Day è stata citata come uno dei suggerimenti principali nei fanta-casting dopo che Rose ha lasciato il ruolo la scorsa estate, e alcuni avevano già ipotizzato che si sarebbe unita alla serie in qualche modo.

“Wallis Day interpreterà la nostra versione modificata di Kate Kane, ed è un’attrice straordinaria”, ha spiegato la showrunner Caroline Dries. “Sono entusiasta che voi ragazzi vediate la continuazione del suo viaggio.”

Qui sotto potete vedere la conferma dell’attrice stessa:

L’episodio andato in onda domenica sembrava fornire una conclusione definitiva, anche se più complicata, alla storia di Kate, con Julia Pennyworth che ha confermato che il DNA corrispondente ai resti di Kate del suo apparentemente mortale incidente aereo era stato contaminato. Per rendere le cose più complicate, la sequenza finale dell’episodio mostrava una donna fasciata che sembrava essere Kate (che indossava le collane rosse abbinate che lei e Alice hanno) nascosta nel seminterrato di un barbiere di Gotham.

Mentre sembrava (brevemente) come se Kate sarebbe definitivamente morta nel mondo dello show, i fan saranno sicuramente entusiasti e curiosi di vedere cosa Day porterà al personaggio – e esattamente come questo si intersecherà con l’attuale Batwoman, Ryan Wilder (Javicia Leslie).

Dato il significato culturale sia dentro che fuori dallo schermo che l’interpretazione di Leslie ha avuto finora, l’idea del ritorno di Kate – anche se una nuova Kate – e cosa questo significhi per il mantello di Batwoman in generale, troverà certo complicazioni nella seconda min-season della stagione.

