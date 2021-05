Batwoman 2: Wallis Day parla di cosa ha significato per lei sostituire Ruby Rose

Wallis Day è la nuova interprete di Kate Kane e ha parlato di com’è stato sostituire Ruby Rose per il ruolo di Batwoman.

L’annuncio della dipartita della star sulla scia di una stagione di successo ha scioccato i fan dell’Arrowverse. Ma The CW e il brain trust avevano un piano. Hanno assunto Javicia Leslie come Ryan Wilder e sono andati avanti senza perdere un colpo. Si può immaginare quanto sorpreso sia stato il fan di sentire che qualcun altro avrebbe interpretato Kate Kane nella Stagione 2.

Day si è presa un momento di recente per parlare con CBR del compito di sostituire Roby Rose, e cosa ha comportato il farsi coinvolgere in un’esperienza così emozionante. Molte persone non volevano che Rose lasciasse lo spettacolo, ma l’attrice ha dovuto fare la scelta migliore per se stessa. La nuova interprete di Kate Kane è piuttosto abituata al rifiuto, ma nel momento in cui è stata scelta per lei è stato un momento di gioia, soprattutto per quanto riguarda l’approvazione da parte dei fan.

“Sì, quindi in realtà sono venuta lo scorso anno, quando hanno annunciato la dipartita di Ruby [Rose]”, ha iniziato. “Ma a poche settimane dall’inizio del processo, hanno detto che stavano andando in una direzione diversa. [La showrunner] Caroline [Dries] mi ha scritto una e-mail e mi ha detto: ‘Ascolta, stiamo andando in una direzione diversa, ma se dovessimo riportare indietro Kate, ti chiamerò’. E io ero tipo: ‘Sì, giusto, tutti lo dicono sempre agli attori!’.”

Day ha quindi continuato dicendo che non si arrabbiò per quell’affermazione, ritendo la cosa la mossa più giusta.

“Non ti ecciti mai davvero, perché ti abitui al rifiuto come attore, ma ho un po’ rosicato. A gennaio, Caroline ha chiamato e io ho detto: ‘Sì, voglio ancora interpretare Kate! Facciamolo!’. Ed eccoci qui.”

Quando le è stato chiesto cosa avrebbe portato al ruolo di Kate Kane in particolare con la sua interpretazione, Wallis è tornata all’idea della Batwoman dei fumetti.

“La giustizia è ciò che probabilmente collegherò a Kate. È così importante per l’equità, ma anche per essere così autenticamente se stessa. Ecco perché la amo, perché ha questa grinta tagliente dentro di lei, non ha paura di essere quello che è. Ma penso che, più di ogni altra cosa, sia il modo in cui lei vuole solo cercare le persone che ama e rendere Gotham un posto migliore.”

