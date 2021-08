Batwoman 3: Bridget Regan interpreterà Poison Ivy nella terza stagione

Batwoman ha trovato la sua Poison Ivy.

La serie The CW ha scelto Bridget Regan per interpretare l’iconica supercriminale DC nella terza stagione dello show, stando a Variety.

Poison Ivy, alias Pamela Isley, è l’ex studentessa di botanica della Gotham University descritta come una scienziata appassionata e brillante, impegnata cambiare il mondo in meglio. Ma i suoi piani sono cambiati quando è stata infettata con varie tossine vegetali che l’hanno trasformata nel famigerato cattivo di Batman, Poison Ivy. Con un formidabile potere che le scorre nelle vene, Pamela ha usato i suoi poteri per fare ciò che riteneva giusto, anche se Batman e le persone a lei più vicine non erano d’accordo con i suoi metodi.

Regan apparirà in Batwoman in un ruolo ricorrente da guest star. Questa non è la sua prima volta in una serie tratta dai personaggi dei fumetti in live-action, essendo apparsa in precedenza nella serie ABC, Agent Carter. Di recente ha recitato nella serie Paradise Lost ed è anche nota per i ruoli in serie come The Last Ship, Jane the Virgin e White Collar.

