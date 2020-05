Batwoman: il finale di stagione introduce l’aspetto di Bruce Wayne nell’Arrowverse

Il finale di Batwoman ha portato, come ci aspettavamo, all’introduzione di Bruce Wayne nell’Arrowverse, ma non esattamente nel modo in cui i fan speravano.

Sebbene la prima stagione di Batwoman sia giunta al termine, si è conclusa con un colpo di scena quando lo show ha finalmente introdotto Bruce Wayne nell’Arrowverse in modo sorprendente. Anche se molti hanno predetto che dopo l’introduzione di Hush la serie avrebbe adottato un elemento chiave della trama di Heart of Hush, non era previsto così presto. Il finale ha visto Alice fare un regalo a Tommy Elliot, una nuova faccia dopo che il cattivo non ha gradito il suo primo tentativo. Tuttavia, il suo nuovo look sicuramente scuoterà le cose andando avanti.

Come avrebbero potuto aspettarsi i lettori di fumetti, Tommy Elliot impersona finalmente Bruce Wayne, portando efficacemente l’eroe nell’Arrowverse. Warren Christie è la star dietro Tommy / Bruce e sarà interessante vedere come Kate e il resto della squadra affronteranno questa introduzione, ma sarà interessante anche vedere se il personaggio avrà qualche interazione con l’amico Clark Kent, e se magari questo colpo di scena porterà il vero Bruce Wayne a tornare in quel di Gotham.

Potete dare un’occhiata al momento cruciale del finale di Batwoman qui sotto:

Con la prima stagione della serie DC di successo che termina, la The CW ha rilasciato la prima sinossi della seconda stagione per dare ai fan un suggerimento su cosa aspettarsi.

La seconda stagione inizia con un importante cambio di gioco che cambierà per sempre Gotham e il Bat-Team. Mentre la polvere si deposita, Batwoman si ritrova ad avere tutto contro di lei – inclusa la lista di cattivi recentemente fuggiti – e tutti verranno a vederla con un atteggiamento completamente nuovo. Alice incontra vedrà la propria storia partire quando viene intrappolata da un pericoloso nemico del suo passato che sa esattamente come sfruttare le sue vulnerabilità. Mentre Luke e Mary trovano la loro identità nel ruolo di aiutanti, mentre una storia d’amore scuoterà la loro dinamica. Nel frattempo, la relazione in erba tra Sophie e Julia affronterà il suo primo vero test e farà mettere in dubbio a Sophie tutto ciò che pensava fosse vero.

La sinossi della trama di Batwoman fa un ottimo lavoro nel mantenere il mistero ma dandoci informazioni sufficienti per eccitarci. Ad esempio, quale importante cambio di gioco sconvolgerà Gotham e il Bat-Team? Dovremo aspettare un po’ prima di saperlo, ma abbiamo tempo per speculare.

