Batwoman: Jade Tailor di Magicians si propone come sostituita di Ruby Rose

Jade Tailor vuole lavorare allo show della CW Batwoman.

Ruby Rose non interpreterà più Batwoman nella serie Arrowverse e la competizione è feroce per il ruolo del protagonista. L’ attrice di Magicians e solo l’ultima delle proposte per il ruolo, anche se questa è venuta da lei stessa.

A quanto pare l’abbandono di Rose non è stato del tutto una sua decisione. Secondo quanto riferito, l’attrice non era abituata alle lunghe ore e aveva problemi ad adattarsi a Vancouver, dove avevano luogo le riprese della serie, cosa che creava problemi sul set e quindi la CW è stata ben contenta di allontanarla, con un accordo da parte dell’attrice.

Rose ha interpretato per la prima volta Kate Kane nel 2018, quando ha debuttato nel crossover Elseworlds. Batwoman è stato presentato in anteprima come parte del roster 2019-2020 della The CW. Secondo quanto riferito, Rose, che ha interpretato Kate Kane per 20 episodi, è andava via dallo show proprio a causa delle tensioni sul set. Anche il suo casting iniziale è stato complicato. Il contraccolpo dei fan, che variava da reazioni sul fatto che Rose non fosse abbastanza gay da interpretare il personaggio lesbico, a non essere di origini ebraiche, le ha fatto abbandonare i social media.

Ora, Tailor crede di avere le carte in regola per Gotham City. Su Twitter l’attrice ha scritto:

“Dato che Ruby Rose non interpreta più a Batwoman, penso che dovrebbero lasciarla portare in scena da qualcuno con abilità nel combattimento (come il krav maga) che ha già interpretato una badass sullo schermo negli ultimi 5 anni e adora lavorare ad ore folli!”

Per chiarire ulteriormente, Tailor ha mostrato quanto è già pronta, mettendo in risalto le sue abilità d’arti marziali in un video che ritrae una coreografia di combattimento che ha condiviso in un tweet seguente.

I’m just gonna leave this right here… just a little #bts rehearsal footage. pic.twitter.com/DlRDPH9GzQ — Jade Tailor (@JadeTailor) May 21, 2020

Con Magicians fortunatamente arrivato alla fine, La Tailor ha effettivamente modo di interpretare Batwoman se venisse scelta, e questa è solo l’ultima delle attrici papabili che fra fanta-casting dei fan e co-star che mettono su campagne promozionali sono state evidenziate.

Vi ricordiamo che fra le papabili belle scelte dei fan ci sono anche Ashley Platz, Stephanie Beatriz, Crystal Reed e più recentemente Wallis Day, che sostieniamo vivamente.

