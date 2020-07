Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova eroina titolare della serie

Batwoman ha trovato la sua nuova protagonista, con Javicia Leslie pronta a vestire il mantello e il simbolo per l’imminente seconda stagione dello spettacolo The CW.

“Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera a interpretare il ruolo iconico di Batwoman in televisione e, in quanto donna bisessuale, sono onorata di unirmi a questo spettacolo rivoluzionario che è stato un tale pioniere per la comunità LGBTQ +”, ha detto Leslie.

Leslie interpreterà un nuovo personaggio nello show di nome Ryan Wilder. È descritta come simpatica, disordinata, un po’ sciocca e selvaggia. Inoltre non assomiglia a Kate Kane (precedentemente interpretata da Ruby Rose), la donna che indossava il costume prima di lei. Senza nessuno nella sua vita che la mantenga in carreggiata, Ryan ha trascorso anni come tossicodipendente, schivando il GCPD e mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Oggi Ryan vive nel suo furgone con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto in un vicolo e potrebbe anche ucciderti a mani nude, Ryan è il tipo di combattente più pericoloso: altamente qualificato e selvaggiamente indisciplinato.

È una lesbica fuori di testa, atletica, cruda, passionale, fallibile e non molto il tipico eroe stereotipato americano.

Leslie prende il comando della serie ereditabdo la parte da Ruby Rose, che ha scioccato i fan quando ha annunciato la sua dipartita dalla serie a maggio.

Prima di entrare nel cast di Batwoman, Leslie ha recitato nella serie della CBS “God Friended Me”, trasmessa per due stagioni. Lo spettacolo è stato prodotto anche quello dalla Warner Bros. Television e dalla Berlanti Productions.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...