Batwoman: la showrunner assicura che il cambio di protagonista non ucciderà Kate Kane

La showrunner dietro Batwoman conferma che lo show non ucciderà Kate Kane dopo l’abbandono di Ruby Rose.

Leggi anche: un rumor vorrebbe Vanessa Morgan pronta a sostituire Ruby Rose

Dopo la recente notizia che Ruby Rose ha lasciato la serie Batwoman, i fan si sono chiesti come la serie affronterà la sua partenza, in particolare con l’annuncio più recente che un nuovo personaggio prenderà il mantello di Batwoman. Con molti fan che hanno espresso la loro opinione sul fatto che uccidere Kate Kane sarebbe un rimando al fatto di uccidere personaggi LGBTQA+ in televisione, la showrunner di Batwoman ha usato Twitter per affrontare il problema e come la serie andrà avanti.

Caroline Dries ha spiegato in una dichiarazione che non ha alcun interesse per lo spettacolo di far parte nel mondo “Bury Your Gays” per il quale molti spettacoli sono stati precedentemente criticati. La showrunner ha sottolineato che il pubblico adora Kate Kane e non vuole cancellare il personaggio dall’Arrowverse. Molti fan online hanno chiesto che il ruolo sia semplicemente rifuso, ma Dries ha già menzionato che un nuovo personaggio aiuterà il pubblico ad immergersi nella seconda stagione di Batwoman.

Invece, ha rivelato che la scomparsa di Kate sarà uno dei misteri nella seconda stagione prima di assicurare ai fan che gli scrittori non abbandoneranno il tema LGBTQA+ che sta al centro dello spettacolo.

Date un’occhiata alla dichiarazione dello showrunner di seguito:

A note from me on behalf of The Bat Team… pic.twitter.com/V6iXjaCrA5 — Caroline Dries (@carolinedries) June 10, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...