Batwoman: la showrunner spiega la scelta di voler creare un personaggio completamente nuovo

La showrunner di Batwoman spiega la scelta di voler creare un personaggio completamente nuovo anziché fare un recast per quello di Kate Kane, visto l’abbandono dell’attrice protagonista Ruby Rose.

I fan delle serie tv DC legate all’Arrow-verse si sono ritrovati su una montagna russa di emozioni e stravolgimenti, visto che recentemente l’attrice Ruby Rose ha abbandonato la serie Batwoman di cui era protagonista. Un allontanamento che ha messo in difficoltà la produzione, visto che la seconda stagione era già stata scritta e pronta per essere girata.

Un problema che potrebbe venir risolto tranquillamente con un recast, ma a quanto pare i vertici della produzione vogliono intraprendere una strada diversa creando un personaggio completamente nuovo da sostituire a quello di Kate Kane / Batowman.

Durante una recente intervista, Caroline Dries, showrunner della serie, ha parlato del perché abbiano scelto di creare un personaggio completamente nuovo, citando anche l’aiuto ricevuto da Greg Berlanti:

Allora, per essere onesti con voi, ho considerato l’opzione “soap opera” per un intenso minuto, egoisticamente, perché avevamo un paio di episodi già scritti e non ci sarebbe stata continuità dato che stavamo già lavorando sulla seconda stagione. Ma dopo altre riflessioni, e Greg mi ha aiutato nel prendere questa decisione e lui è decisamente più esperto di me in materia, tanto che ha detto ‘Sai, credo che dovremmo semplicemente rilanciare Batwoman come un personaggio diverso’. Così da rispettare anche tutto ciò che Ruby Rose ha dato al personaggio di Kate Kane.

Un’idea che forse non risulta essere una delle migliori, ma che potrebbe rendere la serie un prodotto antologico che si rinnova di stagione in stagione. Potrebbe essere un esperimento interessante.

Basato sui personaggi della DC Comics, Batwoman è della Berlanti Productions in associazione con la Warner Bros. Television. Fra i produttori esecutivi figurano Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl), Caroline Dries (The Vampire Diaries, Smallville), Geoff Johns (Arrow, The Flash, Titans) e Sarah Schechter (Arrow, The Flash, Supergirl). David Nutter (Il Trono di Spade, Flash, Arrow) e Marcos Siega (The Vampire Diaries, You) produttore esecutivo del pilota.

