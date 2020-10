Batwoman: nuove foto dal set mostrano l’introduzione della Batmobile

Nuove splendide foto dal set di Batwoman mostrano la Batmobile di Ryan Wilder.

Batwoman è una delle aggiunte più recenti all’Arrowverse della The CW. Tuttavia, la serie ha incontrato la sua giusta quota di sfide di produzione a causa della pandemia di COVID-19 in corso. A tal fine, Batwoman ha ripreso le riprese della seconda stagione la scorsa settimana dopo un arresto dovuto a ritardi.

Batwoman non solo ha dovuto affrontare la pandemia di COVID-19, ma anche un importante cambiamento del personaggio tra le stagioni 1 e 2. Più specificamente, Ruby Rose, che ha interpretato il personaggio principale, ha annunciato che avrebbe lasciato lo spettacolo all’inizio di quest’anno. Di conseguenza, gli scrittori hanno creato il personaggio di Ryan Wilder, che inaspettatamente prende il mantello di Batwoman. Successivamente è stato annunciato che l’attrice Javicia Leslie era stata scelta per il ruolo, con la showrunner di Batwoman, Caroline Dries, che ha detto che sapeva che Leslie era la scelta giusta immediatamente.

Da quando le riprese della seconda stagione sono riprese, le foto ei video dal set hanno ricominciato a comparire online.

Gli utenti di Twitter Awesome Friday e Pagey hanno entrambi pubblicato una serie di foto che mettono in risalto la Batmobile di Batwoman. Le immagini mostrano un’elegante macchina nera adornata con dettagli tipici dela Bat-Family. Inoltre, un’altra foto del set – oltre a un video – vediamo Leslie con la Batmobile, vestita con il suo costume da Batwoman.

Potete dare un’occhiata a queste nuove fantastiche immagini qui sotto:

