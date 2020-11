Batwoman: primo teaser trailer per la seconda stagione

Buone nuove per i fan dell’Arrowverse e in particolare della serie su Batwoman. Dopo l’abbandono di Ruby Rose Javicia Leslie prende il testimone pronta per interpretare la supereroina di casa DC.

Abbiamo già avuto modo di vedere come apparirà questa nuova Batwoman dal punto di vista estetico grazie a numerosi scatti ufficiali e non, spesso divulgati dalla stessa attrice sui propri social, ma quest’oggi abbiamo modo di dare una brevissima ma interessante occhiata a come sarà il personaggio in azione sul piccolo schermo.

È da poco arrivato online un brevissimo teaser trailer per la seconda stagione di Batwoman, che ci mostra il personaggio di Ryan Wilder pronta per indossare il mantello da vigilante e mentre è in azione, mostrando anche una verve ben diversa da quella che ci si potrebbe aspettare.

Batwoman è una serie tv targato The CW del 2019, creata da Caroline Dries, tratta dai fumetti di Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen, e con Caroline Dries, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, David Nutter e Marcos Siega come produttori esecutivi.

Nel cast Ruby Rose (Kate Kane / Batwoman, 1° stagione), Javicia Leslie (Ryan Wilder / Batwoman, “° stagione), Rachel Skarsten (Beth Kane / Alice), Meagan Tandy (Sophie Moore), Nicole Kang (Mary Hamilton) e LaMonica Garrett (Mar Novu / Monitor).

La seconda stagione andrà in onda il 17 gennaio 2021 sulla The CW.

