Batwoman: Ruby Rose lascia la serie prima della stagione 2

Con sorpresa, Ruby Rose, la star di Batwoman della CW, ha deciso di lasciare la serie televisiva in vista della sua già annunciata seconda stagione, stando a quanto riportato da Variety.

L’esatta ragione per cui se ne sta andando rimane poco chiara. Ma lo spettacolo andrà avanti: la Warner Bros., lo studio dietro Batwoman, e la CW si sono entrambi impegnati a creare una seconda stagione con un nuovo protagonista della serie.

“Ho preso la decisione molto difficile di non tornare in Batwoman la prossima stagione”, ha detto Rose in una dichiarazione. “Questa non è stata una decisione che ho preso alla leggera dato che ho il massimo rispetto per il cast, la troupe e tutti coloro che sono coinvolti nello show sia a Vancouver che a Los Angeles. Sono al di là dell’apprezzamento per Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries per non solo avermi dato questa incredibile opportunità, ma per avermi accolto nell’universo DC che hanno creato così meravigliosamente. Grazie Peter Roth e Mark Pedowitz, i del team di Warner Bros. e The CW che hanno messo così tanto nello show e hanno sempre creduto in me. Grazie a tutti coloro che hanno reso la stagione un successo – sono davvero grata.”

A gennaio, la CW aveva rinnovato Batwoman e una dozzina di altre serie per la stagione 2020-2021.

Dopo che Rose ha rivelato lo scorso settembre di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico di emergenza per due ernie del disco, sono sorte le domande su quale progetto avesse contribuito alle lesioni subite. Ma una fonte che ha familiarità con la situazione ha detto a Variety che la decisione di Rose “non ha avuto nulla a che fare con la sua salute o lesioni”.

La stagione 1 di Batwoman ha registrato una media di 0,5 tra gli adulti 18-49 dopo sette giorni di visione ritardata, mettendola in parità al terzo posto dietro a The Flash e l’ultima stagione di Arrow nelle classifiche della CW. Per quanto riguarda gli spettatori, la stagione ha registrato in media 1,7 milioni di spettatori, che la colloca nuovamente come il terzo spettacolo più visto della rete.

“La Warner Bros. Television, The CW e Berlanti Productions ringraziano Ruby per il suo contributo al successo della nostra prima stagione e le augurano tutto il meglio”, ha dichiarato Warner Bros. TV, CW e Berlanti Productions in una dichiarazione congiunta. “Lo studio e la rete sono fermamente impegnati nella seconda stagione e nel futuro a lungo termine di Batwoman e noi – insieme al talentuoso team creativo dello show – non vediamo l’ora di condividere la sua nuova direzione, incluso il casting di una nuova attrice protagonista e membro della comunità LGBTQ, nei prossimi mesi.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...