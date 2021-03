Batwoman: Ruby Rose non esclude un futuro ritorno al paersonaggio

Ruby Rose non esclude di poter tornare un giorno nei panni di Batwoman.

Leggi anche: Ruby Rose rivela il motivo del suo abbandono dal ruolo da protagonista

SAS: Red Notice uscirà negli Stati Uniti il ​​16 marzo e arriverà nel Regno Unito il 12 marzo, dove sarà presentato in anteprima su Sky Cinema. È un’avventura Die Hard che si rivela molto divertente, e recentemente i ragazzi di CBM sono stati in grado di parlare con Rose del suo ruolo nel film.

Da quando ha lasciato Batwoman, l’attrice ha parlato molto del motivo per cui ha lasciato la serie The CW, ma non se c’è la possibilità di vederla tornare in futuro per dare una fine alla storia di Kate Kane (la serie ha sicuramente lasciato la porta aperta per questo non uccidendo il personaggio).

Ecco cosa ci ha detto Rose quando le è stato chiesto se nei suoi piani potesse esserci un’apparizione una tantum:

“Voglio dire, sto ovviamente passando ad altri ruoli perché penso di aver fatto circa tre film da allora. Lo farei sicuramente. Non penso che servirebbe alla storia perché penso che dare forma alla nuova Batwoman sia qualcosa di più importante piuttosto che tornare indietro verso Kate Kane, ma ovviamente lo farei, farei assolutamente tutto ciò che vogliono i fan. [Ride]. Non ho visto tutto ancora, solo un paio di episodi, e penso che il modo in cui stiano gestendo il tutto sia bellissimo. Penso che sia il momento di Javicia di brillare.”

