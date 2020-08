Batwoman: Ruby Rose rivela il motivo del suo abbandono dal ruolo da protagonista

Ruby Rose ha fornito una spiegazione approfondita della sua decisione di lasciare “Batwoman”, attribuendo la sua partenza alla natura “faticosa” di interpretare il ruolo principale in una serie.

L’attrice ha lasciato il ruolo a maggio dopo aver recitato per una sola stagione.

Tra i fattori che hanno contribuito alla sua partenza, Rose ha sottolineato il grave infortunio sul set che ha subito durante le riprese di un’acrobazia per lo spettacolo l’anno scorso, che ha portato a un intervento chirurgico al collo d’urgenza.

Ha anche affermato che la pandemia COVID-19 le ha dato il tempo di pensare in modo critico al suo percorso di carriera.

“Dopo aver concluso non siamo riusciti a finire il vero finale a causa di COVID”, ha detto. “Sai, hai tempo in quarantena per pensare a molte cose diverse, e a cosa vuoi ottenere nella vita, cosa vuoi fare. Penso che sia per [me che per i produttori] sia stata una grande opportunità per dialogare su molte cose. Li rispetto così tanto e sono stati così rispettosi con me.

La sfida è in qualche modo superata. Il risultato e la fiducia che le persone ripongono in te per interpretare quel ruolo e poi c’è anche la vivacità di essere in grado di venire sul set e creare l’atmosfera, il tono e la fiducia che ci viene riposta è stata un grande onore. E amo la mia esperienza in Batwoman. Sono molto grata di aver ottenuto tutto ciò che abbiamo fatto e sono orgogliosa di tutti coloro che ci hanno lavorato. Sono orgogliosa di me stessa per aver lavorato in circostanze interessanti, sai, con il recupero e tutto il resto. Sicuramente rifarei tutto. Penso solo che fosse tempo anche per me di prendermi una pausa per guarire completamente e poi tornare.”