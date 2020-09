Batwoman: Shivaani Ghai scelta per interpretare il villain Safiyah Sohail

La seconda stagione di Batwoman ha scelto Shivaani Ghai per interpretare il cattivo della DC, Safiyah Sohail.

La prossima stagione è molto attesa, considerando ciò che è accaduto nel finale, oltre che dietro le quinte. L’ultimo episodio ha finalmente dato un volto al Batman dell’Arrowverse, che molti spettatori pensavano non sarebbe mai accaduto. Tuttavia, il finale è impallidito rispetto a quello che è successo fuori dallo schermo. A maggio, la protagonista della serie Ruby Rose ha annunciato la sua dipartita dalla serie, aprendo la strada a un nuovo eroe per prendere il suo posto.

Javicia Leslie è stata scelta subito dopo. Tuttavia, interpreterà un personaggio nuovo di zecca, Ryan Wilder, che riprende il mantello di Batwoman.

Ryan sarà diverso dalla Kate Kane di Rose in modi entusiasmanti. Leslie ha già parlato del suo personaggio come una normale ragazza di strada. Nonostante il cambio, i personaggi della stagione 1 rimarranno, anche se i loro collegamenti con la nuova Batwoman non sono chiari a questo punto. Si spera che presto verranno rivelati altri dettagli, poiché la serie ha appena iniziato le riprese della seconda stagione, in preparazione per il ritorno nel gennaio del 2021.

Poiché la produzione della seconda stagione è iniziata, ha senso che lo show stia arricchendo il proprio cast per i nuovi episodi. Deadline riporta che Batwoman ha scelto Ghai per il ruolo di Safiyah: “il sovrano ferocemente protettivo di una piccola comunità sull’isola di Coryana“. Apparirà su base ricorrente.

Segue il resto della descrizione del suo personaggio: “Una donna con tanti nemici quanti alias, è compassionevole e carismatica con abilità sia fisiche che psicologiche. È amata dalla sua gente e non si fermerà davanti a nulla per proteggere ciò che è suo. Nessuno passa inosservato a Safiyah, in particolare quando si tratta di coloro che hanno incontrato la Rosa del Deserto“.

