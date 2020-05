Batwoman: Stephanie Beatriz scherza sul poter sostituire Ruby Rose

La star di Brooklyn Nine-Nine, Stephanie Beatriz, ha proposto il suo nome per il re-casting di Batwoman dopo che Ruby Rose si è allontanata dal ruolo.

Leggi anche: Ruby Rose lascia la serie prima della stagione 2

Con la sorprendente notizia che Ruby Rose sta lasciando Batwoman prima della seconda stagione, i fan online hanno rapidamente iniziato a discutere su chi potrebbe vestire il Bat-costume e venir introdotta nella prossima stagione. La star di Brooklyn Nine-Nine, Stephanie Beatriz, ha immediatamente scherzato su Twitter che stava leggendo tutto sul personaggio dopo l’annuncio, suggerendo che le sarebbe piaciuto unirsi all’Arrowverse.

Qui sotto il tweet:

*reads everything about Batwoman — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

Non è la prima volta che Beatriz discute di un ruolo per una proprietà basata su un personaggio dei fumetti, recentemente la star ha rivelato perché non è in grado di interpretare Jennifer Walters in She-Hulk della Marvel. Ma quando la giornalista freelance Ella Cerón ha suggerito all’attrice “il metodo go” per il ruolo, l’attrice ha rivelato di aver tinto per caso i capelli di rosso il mese scorso.

legit did dye my hair red last month — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

Con la prima stagione della serie DC di successo che termina, la The CW ha rilasciato la prima sinossi della seconda stagione per dare ai fan un suggerimento su cosa aspettarsi.

La seconda stagione inizia con un importante cambio di gioco che cambierà per sempre Gotham e il Bat-Team. Mentre la polvere si deposita, Batwoman si ritrova ad avere tutto contro di lei – inclusa la lista di cattivi recentemente fuggiti – e tutti verranno a vederla con un atteggiamento completamente nuovo. Alice incontra vedrà la propria storia partire quando viene intrappolata da un pericoloso nemico del suo passato che sa esattamente come sfruttare le sue vulnerabilità. Mentre Luke e Mary trovano la loro identità nel ruolo di aiutanti, mentre una storia d’amore scuoterà la loro dinamica. Nel frattempo, la relazione in erba tra Sophie e Julia affronterà il suo primo vero test e farà mettere in dubbio a Sophie tutto ciò che pensava fosse vero.

La sinossi della trama di Batwoman fa un ottimo lavoro nel mantenere il mistero ma dandoci informazioni sufficienti per eccitarci. Ad esempio, quale importante cambio di gioco sconvolgerà Gotham e il Bat-Team? Dovremo aspettare un po’ prima di saperlo, ma abbiamo tempo per speculare.

