Batwoman: un rumor vorrebbe Vanessa Morgan pronta a sostituire Ruby Rose

Secondo quanto riferito da un nuovo rumor, la star di Riverdale, Vanessa Morgan, sarebbe nel mirino della The CW per sostituire Ruby Rose come Batwoman nello show dell’Arrowverse.

The Spot Cinema, una fonte dubbia da prendere quindi con le pinze, riferisce che la rete sta cercando di far interpretare a Morgan il ruolo di “Ryan Wilder”, il nuovissimo personaggio che è stato lasciato intendere da un casting call assumerà il mantello di Batwoman dopo l’improvvisa partenza di Rose. Il sito riporta inoltre che Morgan eseguirà uno screen test per il ruolo con gli altri membri del cast di Batwoman.

Morgan ha recentemente dato la notizia quando ha espresso la sua frustrazione per i personaggi neri usati come “aiutanti” in Riverdale, aggiungendo che esiste un significativo divario retributivo tra lei e i suoi compagni di cast, e che non assumerà più ruoli a meno che non rappresentino accuratamente i neri.

La showrunner di Batwoman, Caroline Dries, ha recentemente discusso circa il ragionamento alla base della creazione di un personaggio nuovo di zecca, invece di assumere una nuova attrice per interpretare il ruolo di Kate Kane.

“Penso solo che aiuti un po’ anche il pubblico il non chiedere loro di non rivolgersi all’elefante nella stanza”, ha detto Dries. “Sto inventando un personaggio completamente nuovo. Nel suo passato, è stata ispirata da Batwoman. Sta per assumere il mantello e forse non è completamente la persona giusta al momento per farlo. Questo è ciò che lo rende divertente.”

