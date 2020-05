Batwoman: Wallis Day ringrazia i fan per il supporto e il desiderio di vederla nel ruolo

La scorsa settimana, i fan di Batwoman sono rimasti sbalorditi dall’annuncio che la star della serie Ruby Rose non tornerà al ruolo principale della serie per la sua prossima stagione.

Con la rete che lascia intendere stiano rifondando il ruolo di Kate Kane / Batwoman per la seconda stagione della serie, che dovrebbe debuttare nel gennaio del 2021, i fan hanno creato le proprie nomination per sostituire Ruby Rose. Abbiamo parlato di Ashely Platz, che sarebbe davvero perfetta per la parte, Jade Tailor di Magicians e Stephanie Beatriz, ma uno dei nomi che ha creato più buzz sui social è quello dell’ex-star di Krypton, la bella attrice britannica Wallis Day.

Ora, l’ex-interprete di Nyssa Vex ha preso un momento per ringraziare i fan per il supporto e il desiderio di vederla nel costume della Scarlet Knight.

Qui sotto il tweet:

Hi guys.. first of all I want to address the fact that I’ve seen your tweets of love & support over the last week. I am so humbled and truly flattered that you think of my work so fondly enough to trust me with a role so precious to so many of you.. Thank you so so much. Xx

— Wallis Day (@wallisday) May 25, 2020