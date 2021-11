Baymax: ecco il primo trailer della serie sequel di Big Hero 6

Sono passati più di sette anni da quando “Big Hero 6” ha unito per la prima volta i mondi della Marvel e della Walt Disney Animation sul grande schermo.

Il film si è comportato bene al botteghino, incassando oltre $ 657 milioni in tutto il mondo e ispirando una serie TV sequel chiamata “Big Hero 6: The Series” che è andata in onda su Disney Channel e Disney XD per più stagioni fino a quando non si è conclusa all’inizio di quest’anno.

Ma la Disney non ha ancora finito con il mondo di “Big Hero 6”, infatti stanno raddoppiando il loro impegno nel mondo di Big Hero 6 con una nuova serie chiamata “Baymax!” che sta arrivando su Disney+.

Potete dare un’occhiata al primo trailer qui sotto, che ci reintroduce all’adorabile personaggio del titolo:

Don Hall, il regista di “Big Hero 6”, ha creato “Baymax!”, che in precedenza ha definito “una continuazione del film” che consente a lui e alla sua squadra di esplorare più della futuristica megalopoli di San Fransokyo. Quella città, un elegante ibrido tra San Francisco e Tokyo, era uno degli aspetti più interessanti del film originale, quindi siamo contenti di vederla utilizzata come ambientazione in questo spettacolo.

Quando questo spettacolo è stato annunciato per la prima volta alla presentazione del giorno del Disney Investor Day lo scorso anno, Hall ha spiegato che “la serie si concentra davvero sul protocollo originale di Baymax, ovvero l’essere un robot infermiere”. Ogni episodio introdurrà un nuovo personaggio, che sarà un paziente che Baymax alla fine cercherà di aiutare. Hall ha anche spiegato che Baymax avrà una “nuova funzionalità che gli permetterà di viaggiare velocemente per le strade” della gigantesca città “alla ricerca di pazienti”.

Questo trailer mostra tre di quei pazienti: una donna più anziana che sembra avere un mal di schiena; zia Cass, la zia proprietaria del caffè dei protagonisti del film, che si sloga una caviglia; e una giovane ragazza della scuola elementare (il cui disturbo non è accennato nel trailer).

