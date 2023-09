Beau Ha Paura è il film più terrificante di Ari Aster: le confessioni del regista sugli oscuri segreti della pellicola

Poche volte un regista può vantarsi di aver creato una vera e propria opera d’arte che lo lascia estasiato. Tuttavia, Ari Aster, il genio dietro capolavori come “Hereditary” e “Midsommar”, sembra aver trovato il suo culmine creativo con “Beau Ha Paura”.

Le parole del regista

In un’intervista esclusiva rilasciata a Empire, Aster ha aperto il suo cuore e ha dichiarato con passione che avrebbe detto che il film di cui è più fiero in assoluto. Ha affermato che crede che sia il suo miglior film, che lo adora e ha espresso la speranza che la gente continui a scoprirlo.

Aster non si è fermato qui nelle sue dichiarazioni. Ha continuato con occhi brillanti di emozione, esprimendo il desiderio che la gente lo riguardi. Ha sottolineato che il film è decisamente uno che merita una seconda visione e che crede che non si possa capire appieno cos’è fino a quando non lo si vede completamente. Inoltre, ha immaginato che la seconda visione sia più ricca e ha sottolineato che il film è stato progettato per scuotere.

L’ascesa irrefrenabile di Ari Aster: da “Hereditary” a “Beau Ha Paura”, il regista che ridefinisce il cinema horror

Ari Aster, il visionario dietro alcune delle pellicole horror più disturbanti degli ultimi anni, sta vivendo una parabola ascendente senza precedenti nella storia del cinema. Dopo il successo straordinario di “Hereditary” e “Midsommar”, il regista ha consegnato al mondo il suo ultimo gioiello: “Beau Ha Paura”. Questo thriller psicologico, protagonista Joaquin Phoenix, ha catturato l’immaginazione degli spettatori e ha fatto sussultare gli amanti del genere in tutto il mondo.

Ma chi è Ari Aster e cosa ha reso così straordinaria la sua carriera? Da “Hereditary”, una discesa nell’oscurità familiare, a “Midsommar”, un incubo estivo in Svezia, fino a “Beau Ha Paura”, un viaggio nell’abisso della mente umana, Aster ha dimostrato una versatilità straordinaria nel suo approccio al cinema dell’orrore. Questi film non solo sono dei capolavori di suspense e terrore, ma sono anche una profonda esplorazione della psiche umana. Con “Beau Ha Paura”, Ari Aster si conferma come uno dei registi più audaci e innovativi del nostro tempo, pronto a lasciare un’impronta indelebile nel mondo del cinema.