Beautiful: anticipazioni da lunedì 20 a sabato 25 novembre. Ecco che cosa accadrà!

Approfondiamo le evoluzioni delle story line di Beautiful, in programma dal 20 al 25 novembre 2023, con la solita trasmissione alle 13:45 su Canale 5. Di seguito, forniamo anteprime dettagliate per ciascun episodio.

Beautiful, in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Puntata di lunedì 20 novembre 2023

Hope mostra ancora incertezza riguardo all’idea di Thomas di far vivere Douglas con lui. I due dibattono sul futuro del bambino, e Thomas cerca di persuadere Hope che una notte a casa di suo nonno non comporterà alcun problema. Assicura che il loro bambino ne trarrà solo gioia. Nel frattempo, nonostante l’incidente con Jacob, Sheila torna all’attacco e chiede a Deacon di continuare a nasconderla.

Beautiful: puntata di martedì 21 novembre 2023

Sheila promette a Deacon una ricompensa per il suo impegno nel mantenerla nascosta. Propone di elargirgli una considerevole somma di denaro in cambio della sua ospitalità, offrendogli così l’opportunità di iniziare una nuova vita. Nonostante le obiezioni di Sharpe, Carter si stabilisce nella sua dimora e dimostra determinazione nel rimanere lì. Nel frattempo, continua il conflitto verbale tra Taylor e Brooke.

Puntata di mercoledì 22 novembre 2023

Douglas non fa ritorno a casa all’orario concordato, suscitando preoccupazione in Hope. La giovane condivide le sue inquietudini con sua madre, e Brooke esprime la convinzione che dietro a tutto ciò possano esserci Taylor e Steffy, pronte a minacciarla e a causare una separazione tra lei e Ridge. Tuttavia, Hope non ha intenzione di dar vita a una guerra e di coinvolgere il suo bambino.

Beautiful: puntata di giovedì 23 novembre 2023

Taylor continua a sostenere Thomas e la sua idea di far tornare Douglas a casa. Per la psichiatra, è di vitale importanza che il nipote ristabilisca il legame con suo padre e, soprattutto, torni a vivere con la sua famiglia di origine. Nel frattempo, i Forrester si preparano per celebrare il ritorno di Finn.

Puntata di venerdì 24 novembre 2023

In occasione del rientro di Finn, i Forrester organizzano una festa sontuosa, da cui Brooke e Liam risultano esclusi dagli inviti. Nel frattempo, Sheila continua a tormentare Deacon, convinta che la dimora Sharpe sia il luogo ideale per la sua sicurezza. Brooke esprime la sua frustrazione per sentirsi esclusa dalla famiglia Forrester.

Beautiful: puntata di sabato 25 novembre 2023

Hope si sta preparando per partecipare alla festa dei Forrester, e Brooke le esprime la sua preoccupazione, chiedendole di fare attenzione. Le consiglia di non essere eccessivamente tollerante nei confronti dei Forrester e di non farsi influenzare troppo dall’amore che prova per Douglas. Successivamente, la giovane Logan, chiaramente infastidita dalla situazione, cerca conforto e supporto da suo padre. Tuttavia, una volta tornata a casa, scopre che Deacon non è presente, ma trova al suo posto la sua nuova coinquilina.