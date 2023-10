Beautiful anticipazioni dal 30 ottobre al 4 novembre: Sheila muore sbranata, ma sarà vero?

Cari fan di Beautiful, siete pronti a un’esplosione di emozioni e colpi di scena? Dal 30 ottobre al 4 novembre 2023, la soap opera che amate tanto ci regala una settimana ricca di colpi di scena e segreti svelati! E, naturalmente, non possiamo fare a meno di menzionare la presenza di “BEautiful” in questa avvincente trama. Siete pronti? Iniziamo il nostro viaggio nell’universo di Beautiful!

Beautiful anticipazioni di Lunedì 30 ottobre 2023

Nell’episodio di lunedì, il nostro amato Ridge e la bellissima Taylor ci regalano un momento di passione e complicità che mette in discussione tutte le loro certezze. Sheila è sempre in agguato, ma cosa succederà ora che il fuoco della passione è stato acceso?

Puntata in onda Martedì 31 ottobre 2023

Ridge sembra turbato, e Brooke ne è ben consapevole. Ma cosa nasconde il cuore dell’affascinante protagonista? Nel frattempo, Steffy e Finn vivono il culmine della loro felicità. Ma quali nuove sfide li attendono?

Beautiful in onda Mercoledì 1° novembre 2023

Le tensioni crescono quando Thomas rivela il suo desiderio di ottenere l’affidamento esclusivo di Douglas. Hope e Liam rimangono sbalorditi. Ma la vera sorpresa arriva con l’annuncio del detective Sanchez: Sheila è morta sbranata da un orso! Un destino inaspettato per la Dark Lady.

Beautiful anticipazioni – Sheila (foto Instagram)

Puntata in onda Giovedì 2 novembre 2023

I Forrester non riescono a credere che Sheila sia davvero morta in modo così tragico. Ma il detective Sanchez presenta prove inconfutabili basate sul DNA. Il dubbio aleggia nell’aria, e i Forrester sono scettici. Soprattutto Carter.

Puntata in onda Venerdì 3 novembre 2023

Nonostante lo scetticismo, una sensazione di sollievo si fa strada tra i Forrester. La Dark Lady non è più tra loro. Ma nuovi ostacoli attendono Hope e Liam. Cosa sarà di loro?

Puntata in onda Sabato 4 novembre 2023

La paura di Thomas di perdere Douglas cresce, mentre Li, dopo una serie di eventi drammatici, racconta a Bill le sue esperienze. Il destino di queste due famiglie rimane avvolto in un mistero intricato.

Beautiful, la vostra soap opera preferita, va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 13.45. Non perdete neanche un episodio! Le emozioni saranno più forti che mai in questa nuova serie di intrighi, dispetti, gelosie e strategie per affermare il potere!