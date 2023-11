Beautiful: anticipazioni dell’episodio in onda martedì 28 novembre 2023 su Canale 5. Ecco che cosa succederà!

By

Domani, martedì 28 novembre, la celebre soap opera “Beautiful” farà il suo ritorno con un nuovo appassionante episodio, programmato per le 13:40 su Canale 5. La trama coinvolgente della famiglia Forrester continua a catturare il pubblico italiano, essendo trasmessa nel nostro paese dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

L’appuntamento con “Beautiful” è fissato dal lunedì al sabato, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire le vicende dei protagonisti attraverso la televisione tradizionale e, in alternativa, attraverso la piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Prima di immergerci nell’episodio atteso per domani, concediamoci un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 27 novembre, preparandoci così a nuovi sviluppi e colpi di scena nell’affascinante mondo di “Beautiful”.

Beautiful in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Beautiful: riassunto della puntata del 27 novembre

Ridge ha compiuto un gesto deciso dirigendosi a casa di Deacon, desideroso di comunicargli chiaramente di mantenere una distanza sicura dalla sua preziosa famiglia. L’incontro tra Ridge e Deacon ha generato una tensione palpabile, con entrambi gli uomini che hanno cercato di far valere le proprie posizioni.

Nel mentre, Brooke e Liam si sono trovati a riflettere e interrogarsi sulle intenzioni di Thomas, il quale sembra essere coinvolto in una situazione che proietta ombre sul futuro di Douglas. Le loro menti iniziano a tessere ipotesi sulle possibili implicazioni di questa complessa situazione familiare, lasciando aperte molte domande e incertezze.

Nel prossimo capitolo di questa intricata storia, le relazioni e gli intrecci familiari sembrano essere sul punto di evolversi, con molte rivelazioni e colpi di scena che potrebbero cambiare il corso degli eventi per i personaggi coinvolti. Resta da vedere come ognuno affronterà le sfide che si presentano, mentre il destino di Douglas rimane in bilico, influenzato dalle azioni e dalle scelte dei protagonisti di questa drammatica vicenda familiare.

Le anticipazioni dell’episodio di domani 28 novembre

Hope decide di fare una visita al padre, ma la sua giornata prende una svolta misteriosa quando si trova di fronte a una donna sconosciuta. L’incontro solleva una serie di domande intriganti sulla vera identità della donna e sulla sua connessione con Deacon, creando un’atmosfera carica di suspense.

Nel prossimo episodio, Sheila si presenta a Hope con il nome di ‘Lina’, fingendo di essere la nuova compagna di Deacon. La sua astuzia nel infiltrarsi nella vita di Deacon e nel ingannare la figlia mette in luce ancora una volta le sue abilità manipolative. Nella puntata successiva, Deacon, consapevole dei rischi della situazione, cerca di proteggere Hope senza svelare la vera identità di Sheila, mantenendo nascosta la verità alla sua stessa figlia.

Una volta a casa, Hope condivide l’incontro con Brooke, Ridge e Liam, contribuendo a portare ulteriori elementi alla discussione già in corso su Deacon. Nel mezzo di tutto ciò, in una clip su Mediaset Infinity, Brooke riflette su momenti felici vissuti con Ridge, ma allo stesso tempo sospetta delle motivazioni di Taylor, aggiungendo ulteriore tensione alla trama.