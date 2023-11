Beautiful: anticipazioni dell’episodio in onda mercoledì 29 novembre 2023. Che cosa succederà in questa puntata?

Nell’episodio di Beautiful in onda il 29 novembre 2023 alle 13.45 su Canale5, Ridge sorprenderà Hope, Brooke e Liam con una decisione che li lascerà gelidi. Le anticipazioni della soap svelano che il membro della famiglia Forrester sarà sempre più convinto che Deacon debba essere tenuto a distanza, ritenendolo incapace di cambiare la sua natura di criminale, e temendo che possa nuovamente causare problemi alla sua famiglia, come già accaduto in passato.

Nonostante gli sforzi di Hope, supportata da Liam e Brooke, nel cercare di far cambiare idea al patrigno, i risultati saranno deludenti. Nel frattempo, a casa degli Sharpe, l’arrivo di Hope sta mettendo in discussione gli accordi precedentemente presi, aggiungendo ulteriore tensione alla trama.

Beautiful in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Beautiful: Hope ha dei dubbi sulla nuova fiamma del padre

Hope si trova in uno stato d’animo tumultuoso. Il suo padre ha una nuova compagna e sembra che la loro relazione stia prendendo una piega seria. Per la ragazza, questa è una notizia positiva; non solo sembra che Deacon abbia finalmente sistemato la sua vita cercando un impiego stabile, ma ha anche trovato qualcuno con cui condividere il proprio percorso, cancellando completamente la figura di Brooke.

Con gioia, Hope decide di condividere la notizia con la sua famiglia, inclusi Ridge. Tuttavia, mentre Spencer e sua madre accolgono la novità con grande felicità, il punto di vista di Ridge rimane invariato: Deacon Sharpe è un individuo pericoloso.

Ridge gela Hope, Liam e Brooke

Ridge ha adottato un approccio deciso nei confronti di Deacon, avvertendolo chiaramente di non presentarsi più a casa sua e di mantenere le distanze dalla sua famiglia, inclusa Hope. Con freddezza, il Forrester gelerà la sua figliastra, Brooke e Liam, manifestando la convinzione che Deacon non sia in grado di cambiare e rappresenti sempre una minaccia.

Ridge è irremovibile nella sua decisione: tutti devono mantenerlo a distanza, altrimenti, è sicuro, ci saranno conseguenze serie. Nonostante gli sforzi di Logan e Spencer nel cercare di farlo cambiare idea, la sua opinione rimarrà inalterata.

Beautiful: Deacon inizia ad avere paura

La presenza di Hope nella dimora ha destabilizzato l’intesa tra Deacon e Sheila. Lo Sharpe, temendo di essere smascherato e di ritrovarsi di nuovo dietro le sbarre a causa di Carter, riverserà la sua preoccupazione sulla coinquilina, suggerendo che potrebbe essere il momento di cambiare scenario.

Nonostante ciò, la donna dai capelli rossi rimarrà saldamente convinta che la loro vera identità, dietro il nome di Lina, rimarrà inosservata e che potranno continuare a condurre una vita serena insieme.