Beautiful: anticipazioni dell’episodio in onda sabato 25 novembre. Che cosa succederà in questa nuova puntata?

Esploriamo insieme un’anteprima dell’episodio di Beautiful che andrà in onda sabato 25 novembre. Dalle trame precedenti, emergono tensioni sempre più accese tra Taylor e Brooke. Hayes si convince sempre di più che Douglas debba condividere la vita con Thomas. Al contempo, Brooke non accetta di essere esclusa dalle decisioni della famiglia Forrester che la coinvolgono direttamente.

Inoltre, Hope progetta di visitare suo padre Deacon, ma troverà inaspettatamente Sheila al suo posto. La donna farà di tutto per celare la sua vera identità. Ma prima di svelare gli eventi del 25 novembre, ripercorriamo brevemente gli ultimi episodi trasmessi.

Beautiful in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Riassunto delle puntate precedenti

Hope, ancora incerta sulla prospettiva di Douglas vivere con Thomas, continua a esplorare le sue preoccupazioni. Durante una discussione con il giovane Forrester sulla delicata situazione, Thomas cerca di rassicurare Hope, sottolineando che una notte trascorsa con il nonno non dovrebbe arrecare alcun danno al bambino. La conversazione tra i due ragazzi mette in luce le tensioni crescenti all’interno della famiglia riguardo a questa questione complessa.

Nel frattempo, nonostante le turbolente vicende con Jacob, Sheila dimostra una persistente determinazione nel coinvolgere nuovamente Deacon nel suo piano. Invita Deacon a offrirle rifugio a casa sua, cercando di sfruttare la sua vulnerabilità. L’anziana Carter si spinge oltre, proponendo a Sharpe un accordo monetario sostanzioso in cambio di un sicuro nascondiglio.

Nonostante l’iniziale resistenza di Deacon di fronte a questa richiesta, Sheila sembra non voler abbandonare l’idea di trovare rifugio nella sua abitazione, lasciando la situazione avvolta in un’atmosfera di incertezza e tensione.

Beautiful: anticipazione del 25 novembre

La contesa tra Taylor e Brooke continua, con Douglas che ritarda il rientro a casa e Hope confida le sue ansie alla madre. Brooke riafferma la sua convinzione che tutto sia stato orchestrato da Hayes e Steffy per allontanarla dal marito. Nonostante ciò, Hope si mostra riluttante a scatenare una guerra con i Forrester.

Nel frattempo, Taylor sostiene l’iniziativa di Thomas di riavere con sé Douglas, ritenendo che sia saggio per il bambino stringere un forte legame con il padre. La famiglia Forrester si prepara a festeggiare il ritorno a Los Angeles di Finnegan, ma Brooke senior è esclusa dalla lista degli invitati. Nel contempo, Sheila continua a esercitare pressioni su Deacon, convinta che l’uomo non la caccerà mai dalla sua abitazione.

Gli spoiler del prossimo episodio rivelano che Brooke non tollererà la decisione della famiglia Forrester di mantenerla all’oscuro degli eventi. Hope parteciperà alla festa dei Forrester, ma sua madre le consiglierà di non essere troppo magnanima con loro. Infine, la giovane Logan, irritata, si recherà da Deacon per condividere le sue delusioni, ma troverà al suo posto una misteriosa donna travestita, che si rivelerà essere Sheila, intenta a nascondere la sua vera identità.