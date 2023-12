Beautiful: anticipazioni dell’episodio in onda venerdì 1 dicembre 2023. Che cosa succederà in questa puntata?

Beautiful farà il suo ritorno domani, venerdì 1 dicembre, con un episodio inedito che andrà in onda alle 13:40 su Canale 5. Questa celebre soap statunitense, che racconta le vicende della famiglia Forrester, è un elemento fondamentale della programmazione italiana da ben 31 anni. Ha fatto il suo debutto su Rai 2 il 4 giugno 1990 e successivamente, dal 5 aprile 1994, è stata trasmessa su Canale 5.

L’appassionante storia della famiglia Forrester va in onda dal lunedì al sabato e può essere seguita in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi. Prima di dare uno sguardo all’episodio in programma per domani, facciamo un breve riepilogo di quanto è accaduto nella puntata trasmessa giovedì 30 novembre.

Beautiful in onda su Canale 5 (Foto Instagram)

Riassunto dell’episodio in onda giovedì 30 novembre

Nella tranquillità della dimora Forrester, Eric, Thomas e Douglas decidono di condividere un momento di creatività dipingendo insieme. La casa si riempie di colori e di emozioni mentre i tre generazioni di questa famiglia si dedicano all’arte, creando una connessione unica attraverso la pittura.

Nel frattempo, la vita quotidiana della famiglia Forrester è interrotta da una chiamata di Hope a Thomas. La giovane madre desidera riavere con sé suo figlio Douglas e chiede a Thomas di riportarglielo. Tuttavia, la risposta di Thomas la sorprende, poiché lui le spiega che lui e Douglas hanno bisogno di trascorrere del tempo insieme per consolidare il loro rapporto padre-figlio.

Questo inaspettato sviluppo non sfugge a Brooke, la madre di Hope, che decide di cercare spiegazioni da Eric. Con il desiderio di comprendere appieno la situazione, Brooke si reca a casa Forrester, solo per trovarsi di fronte a un’inattesa assenza di Eric. Al suo posto, trova Taylor, creando un ulteriore elemento di mistero e tensione in questa intricata dinamica familiare.

Beautiful: anticipazioni dell’episodio di venerdì 1 dicembre

La discussione intensa su Douglas tra Brooke e Taylor assume contorni artisticamente caotici quando le due donne finiscono per lanciarsi addosso i colori utilizzati dal figlio di Hope e Thomas.

In questo episodio Ridge interviene nel mezzo del tumulto cromatico. Il protagonista maschile entra in scena mentre Brooke e Taylor sono impegnate nella loro sfida pittorica. Nel tentativo di mediare tra le due donne, Ridge si trova coinvolto in una situazione complessa e cerca di portarle alla ragione, anche per il bene di Douglas. Tuttavia, le due donne continuano a incolparsi a vicenda.

La gelosia emerge come il vero motivo dello scontro. Nel caos della situazione, Taylor decide di confessare la verità a Ridge: la vera causa dello scontro non è l’affidamento di Douglas, ma la gelosia che prova nei confronti di Ridge. La donna rivela a Ridge che questo sentimento ha scatenato la rissa. In una clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy e Finn discutono la scelta di Thomas di richiedere l’affidamento di Douglas.