Beautiful: anticipazioni da lunedì 4 al 9 dicembre 2023. Ecco che cosa succederà nei prossimi episodi!

Esploriamo i resoconti delle trame degli episodi di Beautiful che saranno trasmessi dal 4 al 9 dicembre 2023, alle 13.45 su Canale 5. Qui di seguito, troverete le anticipazioni dettagliate, episodio per episodio!

Beautiful in onda su Canale 5

Puntata di lunedì 4 dicembre

Thomas sforza di comunicare a Hope l’importanza del suo ruolo nella vita di Douglas. Il Forrester riconosce apertamente le sfide affrontate in passato, ma afferma di essere cambiato e desideroso di assumere il ruolo di padre. Invita la sua ex a visitare la casa Forrester, invitandola a constatare di persona quanto il loro bambino sia felice. Mentre Hope accetta, sia Brooke che Liam esprimono preoccupazioni e timori, temendo che lei si trovi da sola con il figlio di Ridge, che considerano instabile.

Beautiful: puntata di martedì 5 dicembre

Deacon, prima di dirigere al lavoro, fa presente a Sheila l’importanza di rimanere a casa e, soprattutto, di evitare comportamenti rischiosi che potrebbero condurli entrambi nuovamente in prigione. Nonostante gli avvertimenti, Sheila non ha nessuna intenzione di rimanere inattiva sul divano. Approfittando del fatto che Deacon ha dimenticato il cellulare, decide di portarglielo personalmente e si presenta a Il Giardino completamente truccata e acconciata.

Puntata di mercoledì 6 dicembre

Finn si trova a Il Giardino insieme a Li, e Sheila lo individua. La presenza di Deacon, sbiancato dalla sorpresa di vederla, attira l’attenzione di Finn. Il dottore si gira per osservare nella direzione in cui è voltato lo Sharpe. Dopo aver salutato Li, Finn si immerge in una profonda conversazione con Bill. Durante il dialogo, il giovane confida a Spencer di non provare stima per Sheila, ma di sentirsi in qualche modo dispiaciuto per la sua morte. Nonostante tutto, riconosce il ruolo di lei come madre, colei che lo ha portato al mondo, permettendogli di vivere le esperienze che ha avuto e di incontrare Steffy.

Beautiful: puntata di giovedì 7 dicembre

Sheila è stata toccata dalle parole di Finn, suscitando in lei un momento emotivo. La donna si fa l’illusione che suo figlio la ami sinceramente e provi dispiacere per la sua presunta morte. Questo la spinge a credere che sia giunto il momento di rivelargli che è ancora viva e pronta a riunirsi con lui. Nel frattempo, Brooke e Liam esprimono profonda preoccupazione per Hope e nutrono sospetti nei confronti di Thomas. Secondo loro, il giovane sta nascondendo le sue reali intenzioni, generando un senso di sfiducia nella coppia.

Puntata di venerdì 8 dicembre

Hope si presenta a casa Forrester e Thomas le propone l’idea che la soluzione migliore per tutti sarebbe crescere Douglas insieme. Tuttavia, questa opzione è impossibile poiché Hope è sposata con Liam. Le parole di Thomas fanno vacillare Hope nella sua convinzione. Nel frattempo, Steffy chiede a Finn come si senta realmente dopo la morte di Sheila. La risposta di Finn è carica di complessità emotiva: non potrà mai perdonare Steffy per le sue azioni, ma allo stesso tempo non potrà mai dimenticare che è stata lei a dargli la vita e a permettergli di incontrare la famiglia Forrester.

Beautiful: puntata di sabato 9 dicembre

Deacon esprime il suo sdegno a Sheila, rimproverandola per averli coinvolti in una situazione estremamente complicata. Sottolinea il rischio di essere scoperti e di finire di nuovo in prigione entrambi. Tuttavia, Sheila sembra ignorare completamente Deacon, completamente assorta nelle parole di Finn. La donna è convinta che suo figlio la voglia di nuovo nella sua vita e la ami sinceramente. Nel frattempo, la contesa su Douglas continua tra Thomas e Hope, e Taylor è preoccupata che Brooke possa intromettersi. Thomas, in risposta, afferma alla sua famiglia di non voler entrare in conflitto con i Logan e di rispettare i sentimenti di Hope.